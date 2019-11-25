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Видео дня: Неожиданное решение Данилко и Зимний кубок Лиги Смеха

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В тренде - ТВ-шоу.

Неожиданное решение Андрея Данилко – Х-фактор 10. Третий тренировочный лагерь

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В 11 выпуске Х-фактор 10 Андрею Данилко досталась категория Группы. Но что-то пошло не так и требовательный судья решил сделать неожиданное заявление. Какое? Узнайте прямо сейчас – смотрите Х-фактор 10 выпуск 11.

ЗИМНИЙ КУБОК Лиги Смеха 2019 | Полный выпуск от 22.11.2019

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Лига Смеха 2019 Зимний Кубок 5-го сезона - Полный выпуск от 22 ноября, В выпуске: Презентация игры от Евгения Кошевого, Лучшая импровизация сезона, Инстаграм Вайны и Бандеровцы на российском ТВ, Придурок в кредитном отделе, Мультик про Зеленского и тренеров Лиги Смеха, Порошенко на Хэллоуин, Лучшая шутка и лучший танец - Финалисты 5-го сезона на сцене.

Напомним, ранее в тренды попали История Украины за 5 минут и Покинутый особняк цыганского барона.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  25.11.2019, 12:19
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гость
А учитель говорит: за что. Отец: за то что пидoрами нас назвал. А учитель говорит: я сказал,как будешь уходить дверь плотно закрой! И потом все в классе это подтвердили. Пиздeц, как мне так послышалось? Ещё б немного и отец бы выебaл учителя. Ни за хyй
гость  (аноним)  25.11.2019, 12:15
Оценка:  0
гость
Вот это в замес я попал. Когда уходил с урока учитель сказал мне: ну и иди нахyй,родителям передай что они пидaры. Я передал,отец пришёл в школу,отпиздил учителя и завуча ( отец спортсмен, мс по латиноамериканским танцам). А отец достал болт и говорит учителю: соси
АК-47  (аноним)  25.11.2019, 12:03
Оценка:  0
АК-47
Данилко устал, испекся.
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