Видео дня: Неожиданное решение Данилко и Зимний кубок Лиги Смеха

В тренде - ТВ-шоу.

Неожиданное решение Андрея Данилко – Х-фактор 10. Третий тренировочный лагерь

Читай также: Видео дня: Три кота и Ревизор в Полтаве

В 11 выпуске Х-фактор 10 Андрею Данилко досталась категория Группы. Но что-то пошло не так и требовательный судья решил сделать неожиданное заявление. Какое? Узнайте прямо сейчас – смотрите Х-фактор 10 выпуск 11.

ЗИМНИЙ КУБОК Лиги Смеха 2019 | Полный выпуск от 22.11.2019

Читай также: Видео дня: Егор Крид - Ветер перемен и Хата на тата 8 сезон

Лига Смеха 2019 Зимний Кубок 5-го сезона - Полный выпуск от 22 ноября, В выпуске: Презентация игры от Евгения Кошевого, Лучшая импровизация сезона, Инстаграм Вайны и Бандеровцы на российском ТВ, Придурок в кредитном отделе, Мультик про Зеленского и тренеров Лиги Смеха, Порошенко на Хэллоуин, Лучшая шутка и лучший танец - Финалисты 5-го сезона на сцене.

Напомним, ранее в тренды попали История Украины за 5 минут и Покинутый особняк цыганского барона.