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Китов назвали спасением от глобального потепления

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Эти животные связывают углекислый газ.
Киты могут спасти мир от глобального потепления
Киты могут спасти мир от глобального потепления
Hawaiian Islands Humpback Whale National Marine Sanctuary

Новые расчеты экологов показали, что каждый кит способен связывать огромные количества углекислого газа и восстановление численности их популяций позволит вывести лишние парниковые газы из атмосферы.

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«Если речь идет о спасении планеты, то каждый кит стоит тысячи деревьев», — заявляет доклад, представленный недавно экспертами Международного валютного фонда (МВФ). Ральф Чами (Ralph Chami) и его коллеги призывают мировое сообщество вернуть численность глобальных популяций китообразных к уровню, на котором она находилась до эпохи массового промысла на них: от нынешних 1,3 миллиона особей к четырем-пяти миллионам.

Судя по расчетам ученых, способность этих животных фиксировать углекислый газ и выводить его из атмосферы по-настоящему впечатляет. Крупный кит — синий, серый, гренландский, горбатый и так далее — способен связать около 30 тонн и после смерти, оседая глубоко на океанское дно, вывести эту массу из «оборота». Для сравнения авторы приводят аналогичные цифры для среднего дерева. По их данным, в год растение фиксирует около 22 килограммов углекислого газа — то есть всего 2,2 тонны за целое столетие.

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Кроме того, киты стимулируют рост фитопланктона, насыщая воду отходами, богатыми азотом и железом. Эти микроскопические, но бесчисленные существа также весьма эффективно связывают углекислый газ. По данным Чами и его соавторов, увеличение биомассы фитопланктона всего на один процент позволит зафиксировать дополнительно сотни миллионов тонн, что эквивалентно посадке примерно двух миллиардов деревьев. Общий экономический вклад каждого кита в

Современные популяции китов далеки от «допромышленного» уровня, и самые крупные животные пострадали особенно сильно. Так, в течение ХХ веке численность синих китов сократилась на 99 процентов, и хотя в последние годы они начали восстанавливаться, их количество все еще составляет несколько процентов от прежнего. По мнению экспертов ВМФ, на них стоит обратить особенное внимание — благо уже существующая Международная комиссия по промыслу китов (IWC) позволяет развивать и реализовывать различные программы по их защите.

Напомним, ранее сообщалось, что глобальное потепление идет по худшему сценарию.

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Теги: глобальное потепление
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