Китов назвали спасением от глобального потепления

Эти животные связывают углекислый газ.

Новые расчеты экологов показали, что каждый кит способен связывать огромные количества углекислого газа и восстановление численности их популяций позволит вывести лишние парниковые газы из атмосферы.

Читай также: Глобальное потепление вызывает аллергию

«Если речь идет о спасении планеты, то каждый кит стоит тысячи деревьев», — заявляет доклад, представленный недавно экспертами Международного валютного фонда (МВФ). Ральф Чами (Ralph Chami) и его коллеги призывают мировое сообщество вернуть численность глобальных популяций китообразных к уровню, на котором она находилась до эпохи массового промысла на них: от нынешних 1,3 миллиона особей к четырем-пяти миллионам.

Судя по расчетам ученых, способность этих животных фиксировать углекислый газ и выводить его из атмосферы по-настоящему впечатляет. Крупный кит — синий, серый, гренландский, горбатый и так далее — способен связать около 30 тонн и после смерти, оседая глубоко на океанское дно, вывести эту массу из «оборота». Для сравнения авторы приводят аналогичные цифры для среднего дерева. По их данным, в год растение фиксирует около 22 килограммов углекислого газа — то есть всего 2,2 тонны за целое столетие.

Читай также: Глобальное потепление породило динозавров

Кроме того, киты стимулируют рост фитопланктона, насыщая воду отходами, богатыми азотом и железом. Эти микроскопические, но бесчисленные существа также весьма эффективно связывают углекислый газ. По данным Чами и его соавторов, увеличение биомассы фитопланктона всего на один процент позволит зафиксировать дополнительно сотни миллионов тонн, что эквивалентно посадке примерно двух миллиардов деревьев. Общий экономический вклад каждого кита в

Современные популяции китов далеки от «допромышленного» уровня, и самые крупные животные пострадали особенно сильно. Так, в течение ХХ веке численность синих китов сократилась на 99 процентов, и хотя в последние годы они начали восстанавливаться, их количество все еще составляет несколько процентов от прежнего. По мнению экспертов ВМФ, на них стоит обратить особенное внимание — благо уже существующая Международная комиссия по промыслу китов (IWC) позволяет развивать и реализовывать различные программы по их защите.

Напомним, ранее сообщалось, что глобальное потепление идет по худшему сценарию.