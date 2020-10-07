На тропе мамонтов случайно обнаружили человеческие следы

Следы найдены при помощи 3D-радара.

Если вы посетите Национальный памятник Белых Песков в Нью-Мексико, вы увидите бесконечные волны яркого гипса. Это прекрасно, но команда исследователей во главе с учеными из Корнелльского университета больше интересовалась тем, что прячется под песком.

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Исследователи использовали сканирующий землю радар, с помощью которого обнаружили скрытые под землей камни возле Стоунхенджа, чтобы исследовать перемещения мамонтов, людей и гигантских ленивцев 12 000 лет назад. Эти пути обычно трудно увидеть, если условия не идеальны. Исследователи называют их «следами призраков».

Ученые опубликовали статью «Трехмерная радиолокационная визуализация открывает неиспользованный поведенческий и биомеханический архив плейстоценовых следов призраков» в журнале Scientific Reports в понедельник.

«Мы не собирались искать следы», — сказал ведущий автор исследования Томас Урбан. «Но оказывается, что сама порода обладает памятью, которая прекрасно фиксирует влияние веса и импульса животного. Это дает нам возможность понять биомеханику вымершей фауны, которой у нас никогда не было».

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Радар показал захватывающую сцену из прошлого, состоящую из двойной дорожки человеческих следов, простирающейся на 800 метров. Он показал, как один человек шел в одну сторону, а затем возвращался примерно по тому же пути. Следы мамонта пересекают человеческие следы.

Это исследование показывает, как проникающий сквозь землю радар может раскрыть ранее скрытые секреты из прошлого, даже такие тонкие, как следы.

«Эта техника может быть применена ко многим другим окаменелым следам по всему миру, в том числе и к динозаврам», — сказал Урбан.

Напомним, ранее сообщалось, что ученым удалось вернуть к жизни клетки мамонта.