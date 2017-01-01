Ученым удалось вернуть к жизни клетки мамонта

Возможно, получится возродить мамонтов.

В 2010 году близ побережья моря Лаптевых были обнаружены останки мамонтенка уникальной степени сохранности. Молодая самка Юка лишь частично была съедена хищниками и падальщиками, а большая часть ее тела, включая мозг, оставалась в вечной мерзлоте около 28 тысяч лет. Теперь их исследуют ученые разных стран, в том числе команда биологов из японского Университета Киндай во главе с профессором Акирой Иритани (Akira Iritani), которые были в нескольких шагах от того, чтобы "сделать из мыши" не слона, а мамонта.

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В статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, Иритани и его коллеги сообщают, что благодаря великолепной сохранности образцов им удалось извлечь из них 88 структур, подозрительно похожих на ядра клеток, содержащие ДНК. В экспериментах их пересаживали в яйцеклетки мышей, предварительно очищенные от собственной ДНК, и культивировали. Под управлением генов мамонта клетки жили и питались, хотя и не могли делиться полноценно. Тем не менее они проделывали несколько ключевых и сложных шагов к делению, включая правильное выстраивание хромосом для расхождения по дочерним клеткам.

Теоретически такая процедура когда-нибудь может позволить действительно воскресить вымерших десятки тысяч лет назад шерстистых великанов. К этой цели исследователи устремляются уже давно, хотя ее достижение постоянно откладывается. Возможно, "полувоскресшие" клетки мамонтенка Юки приблизят этот момент — хотя пока не ясно, как именно. Во всяком случае, полноценно вернуть их к жизни не удается, а что именно в них не действует, сказать невозможно.

К тому же Юка — образец уникальной сохранности, и трудно сказать, появятся ли когда-нибудь в распоряжении ученых клетки мамонта в лучшем состоянии. Тем не менее результаты японских биологов показывают, что клонирование мамонтов "пересадкой ядра" — в идеале не в мышиную, а в слоновью яйцеклетку — в принципе достижимо.

Напомним, ранее сообщалось, что японцы хотят клонировать мамонта.

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