Мамонты вымерли из-за падения метеорита

Также вымерли около 34 видов животных.

Специалисты называют эту эпоху поздним дриасом (в англоязычной литературе — Younger Dryas). В этот отрезок времени, очень короткий по геологическим меркам — всего около тысячи лет или чуть больше, медленно теплевший после предыдущих обледенений земной климат вдруг снова резко похолодал. Причины этого дискуссионны. Большинство ученых традиционно считает, что перемены были вызваны какими-то земными причинами, вроде изменения течений в Атлантике. Но, в последние годы становится все более популярной импактная гипотеза, по которой похолодание было вызвано падением какого-то относительно крупного (примерно километровых размеров) небесного тела.

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В 2012 году Национальная академия наук США опубликовала доклад об обнаружении на дне мексиканского озера Куицео 10-сантиметрового слоя отложений примерно 13-тысячелетней давности, богатого наноразмерными алмазами и ударными сферулами. Эти образования принято трактовать как свидетельства падения объекта астероидных размеров.

Подтвердить или опровергнуть импактную гипотезу попыталась группа геологов из США и Чили, исследовавшая осадочные породы известного четвертичного палеонтологического и археологического памятника Пилауко Баджо в Чили, около 40 градуса южной широты.

Им удалось идентифицировать слои, соответствующие позднему дриасу. Выяснилось, что эти слои в нижней части обогащены микроскопическими шариками, когда-то расплавленных минералов.

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В породах было зафиксировано аномально высокое по геологическим меркам содержание золота, платины, железа и хрома. Осадки носят следы сильных пожаров — микрочастицы угля и следы горения на пыльце. Наконец, в те времена местный биоценоз явно испытал серьезный стресс: в осадках резко сокращается количество костей животных, остатков растений и грибов.

Эта картина согласуется с аналогичными следами, обнаруженными в иных местах Южной и Северной Америк и в Европе.

По мнению авторов исследования, итоги которого опубликованы в Scientific Reports, все это в совокупности не вызывает сомнений в том, что позднедриасское похолодание наступило именно в результате падения крупного астероида или кометы.

Напомним, ранее сообщалось, что первую культуру североамериканцев уничтожил астероид 15 тысяч лет назад.

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