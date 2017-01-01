Спетроскоп поможет астрономам понять, почему Вселенная расширяется
Считается, что темная энергия является движущей силой постоянно ускоряющегося расширения Вселенной. Но очень мало известно о космической силе и о том, как она связана с темной материей.
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Новый спектроскопический инструмент The Dark Energy или DESI будет сканировать ночное небо, чтобы провести детальные измерения расширяющейся Вселенной.
Имея 5000 отдельных волоконно-оптических глаз, прибор способен одновременно просматривать широкие участки ночного неба. Инструмент будет производить детальные трехмерные карты вселенной.
Ученые установили прибор на телескопе Mayall в Национальной обсерватории КиттПик в Аризоне, США. DESI был разработан и построен в рамках международного сотрудничества, включая поддержку со стороны Великобритании.
DESI официально начнет работу в 2020 году, но прибор уже сделал снимки галактик на расстоянии 11 миллиардов световых лет.
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Цель миссии — понять, как темная энергия преодолела силу гравитации в молодой Вселенной, и ускорила ее расширение.
Профессор Офер Лахав из Университетского колледжа Лондона (UCL) сказал: «Способность DESI захватывать спектры 5000 различных галактик одновременно позволит нам оглянуться назад во времени примерно на 11 миллиардов лет, прибор раскроет секреты младенчества и раннего развития Вселенной».
«Эта информация поможет нам лучше понять физические процессы, ускоряющие расширение Вселенной, один из ключевых нерешенных вопросов в физике».
Напомним, ранее ученые заявили, что Вселенная может оказаться моложе, чем считалось.
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