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Спетроскоп поможет астрономам понять, почему Вселенная расширяется

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Новый инструмент позволит следить за темной энергией.
Темная энергия расширяет Вселенную
Темная энергия расширяет Вселенную
rwspace.ru

Считается, что темная энергия является движущей силой постоянно ускоряющегося расширения Вселенной. Но очень мало известно о космической силе и о том, как она связана с темной материей.

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Новый спектроскопический инструмент The Dark Energy или DESI будет сканировать ночное небо, чтобы провести детальные измерения расширяющейся Вселенной.

Имея 5000 отдельных волоконно-оптических глаз, прибор способен одновременно просматривать широкие участки ночного неба. Инструмент будет производить детальные трехмерные карты вселенной.

Ученые установили прибор на телескопе Mayall в Национальной обсерватории КиттПик в Аризоне, США. DESI был разработан и построен в рамках международного сотрудничества, включая поддержку со стороны Великобритании.

DESI официально начнет работу в 2020 году, но прибор уже сделал снимки галактик на расстоянии 11 миллиардов световых лет.

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Цель миссии — понять, как темная энергия преодолела силу гравитации в молодой Вселенной, и ускорила ее расширение.

Профессор Офер Лахав из Университетского колледжа Лондона (UCL) сказал: «Способность DESI захватывать спектры 5000 различных галактик одновременно позволит нам оглянуться назад во времени примерно на 11 миллиардов лет, прибор раскроет секреты младенчества и раннего развития Вселенной».

«Эта информация поможет нам лучше понять физические процессы, ускоряющие расширение Вселенной, один из ключевых нерешенных вопросов в физике».

Напомним, ранее ученые заявили, что Вселенная может оказаться моложе, чем считалось.

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Теги: Вселенная, темная энергия
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