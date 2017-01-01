Вселенная может оказаться моложе, чем считалось

Нашей Вселенной может быть 11,4 миллиарда лет.

Согласно новым расчетам, Вселенная может оказаться на пару миллиардов лет моложе, чем считается в настоящее время, а возможно, даже моложе, чем указывается в двух других исследованиях, опубликованных в этом году, которые отняли сотни миллионов лет от предполагаемого возраста Вселенной.

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Большой размах в оценках ученых – даже этот новый расчет характеризуется погрешностью порядка нескольких миллиардов лет – отражает многообразие используемых подходов к непростой задаче вычисления реального возраста Вселенной.

«Дело в том, что мы можем оценить параметры движения звезд в галактиках лишь весьма приблизительно», - сказала главный автор нового исследования Ин Джи (Inh Jee) из Института Общества Макса Планка, Германия.

Ученые оценивают возраст Вселенной, используя параметры движения звезд, которые позволяют получить представление о скорости расширения Вселенной. Если Вселенная расширяется быстрее, это означает, что она достигла своего текущего размера быстрее, следовательно, в этом случае она оказывается моложе.

Скорость расширения Вселенной, называемая постоянной Хаббла, является одним из наиболее важных чисел в космологии. Более высокое значение константы Хаббла отвечает большей скорости расширения Вселенной – и следовательно, меньшему ее возрасту.

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Общепринятая оценка возраста Вселенной – 13,7 миллиарда лет - исходит из значения постоянной Хаббла, равного 70.

Команда Джи получила значение постоянной Хаббла, равное 82,4, и при расчете на основании этого значения возраст Вселенной составляет примерно 11,4 миллиарда лет.

Джи использовала метод, называемый гравитационным линзированием – который основан на том, что гравитация искажает свет и заставляет далекие объекты казаться ближе, чем они есть. Авторы использовали особый тип этого эффекта, называемый линзированием с задержкой по времени (time delay lensing), используя изменение яркости далеких объектов для сбора информации, необходимой для расчетов.

Исследование опубликовано в журнале Science.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые предложили новый метод изучения возраста Вселенной.