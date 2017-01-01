Ученые предложили новый метод изучения возраста Вселенной

Этот метод основан на регистрации гравитационно-волновых событий.

Одним из важнейших вопросов современной космологии является вопрос о возрасте нашей Вселенной. В течение примерно одного столетия – со времен открытий, сделанных Эйнштейном, Хабблом, Леметром и другими исследователями, которые привели к созданию теории Большого взрыва – нам известен ответ. Возраст Вселенной составляет примерно 13,8 миллиарда лет (согласно современным данным). В последнее десятилетие получили развитие два альтернативных метода измерения возраста Вселенной, которые позволили снизить погрешность измерений до нескольких процентов. И тогда астрономы столкнулись с неожиданной проблемой: выяснилось, что результаты измерений, проведенных при помощи двух этих методов, не согласуются друг с другом. Так как оба этих метода основаны почти на одной и той же модели и уравнениях, подобные расхождения могут указывать на фундаментальные проблемы в нашем понимании Вселенной.

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Однако в новой работе научная группа под руководством Синь-Ю Чена (Hsin-Yu Chen) из Гарвардского университета, США, предлагает обратить внимание на новый метод измерения возраста Вселенной, основанный на регистрации гравитационно-волновых событий, подобных тем, что были обнаружены в течение нескольких последних лет при помощи обсерваторий LIGO и VIRGO.



Использование этого нового метода позволит снять видимое противоречие между двумя «конфликтующими» методами определения возраста Вселенной – методом, связанным с измерением параметров реликтового излучения (фонового свечения Вселенной после Большого взрыва), и методом, основанным на измерении скоростей галактик расширяющейся Вселенной и использовании закона Хаббла-Леметра. Метод, основанный на измерениях параметров гравитационно-волновых событий является полностью независимым от обоих этих методов, подчеркивает Чен.

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Суть нового метода состоит том, что наблюдаемая интенсивность гравитационно-волнового сигнала позволяет напрямую измерить расстояние до галактики. (Информация о скорости галактики может быть получена при измерениях красного смещения спектральных линий атомов вещества в родительской галактике). Доктор Чен и его коллеги смоделировали 90000 событий столкновения в системах из двух черных дыр или нейтронных звезд, включая свойства родительских галактик и другие параметры.



Согласно авторам, гравитационно-волновой метод позволит в течение ближайших пяти лет повысить точность измерения возраста Вселенной до двух процентов, а в течение ближайшего десятилетия – до одного процента, что позволит устранить противоречие между двумя противоречащими сегодня друг другу методами измерения возраста Вселенной.



Исследование опубликовано в журнале Nature.

Напомним, ранее сообщалось, что были получены сигналы от самых первых звезд во Вселенной.