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Нобелевская неделя 2019: Вручена премия по химии

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Премию дали за литий-ионные аккумуляторы.
Джон Гуденаф, Стэнли Уиттингем и Акира Есино
Джон Гуденаф, Стэнли Уиттингем и Акира Есино
nobelprize.org

Самая престижная научная премия в номинации «Химия» по праву отошла людям, изменившим наш мир — ученым разработавшим литий-ионные аккумуляторы. Без них современные гаджеты были бы совсем иными: менее компактными, мощными и долгоживущими. Денежное вознаграждение от Фонда Нобеля разделят американец Джон Гуденаф, англичанин Стэнли Уиттингем и японец Акира Есино.
«Нобелевку» по химии получили создатели литиевых батарей

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Все трое ученых внесли неоценимый вклад в создание емких и легких литиевых батарей, к которым сегодня привык каждый пользователь электронных устройств. Акира запатентовал новый тип аккумуляторов в 1985 году. С начала 1970-х он работал в исследовательском подразделении концерна Kawasaki и долгое время экспериментировал с различными материалами для создания анода и катода перспективной батареи. Революционной оказалась комбинация из кобальтита лития LiCoO2 (катод) и полиацетилена (анод), которая использовалась в первом прототипе в 1983 году. Затем полиацетилен был заменен углеродсодержащими материалами, так как первоначальная версия батареи оказалась химически чрезвычайно нестабильной.

Заветное соединение LiCoO2 синтезировал Гуденаф в начале восьмидесятых в Оксфорде. Он использовал его, чтобы усовершенствовать ранее созданную Уиттингемом батарею, в которой анод был выполнен из дисульфида титана (TiS2) и мог удерживать ионы лития. Однако до смены материала аккумулятор был совершенно неэффективен, а после стал способен стабильно выдавать ток напряжением около четырех вольт. Официальная церемония вручения премии пройдет 10 декабря когда ученые получат медали из рук шведского короля Карла XVI Густава. Размер денежного вознаграждения в этом году составит около 900 тысяч долларов.

Напомним, днем ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике.

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Теги: Нобелевская премия, Нобель, Нобелевская премия 2019
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