Звуки звезд озадачили ученых

Радиовсплески .

Быстрые радиовсплески, или Fast Radio Bursts (FRB), — единичные радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд, которые регистрируют радиотелескопы. Обычная энергия всплесков, по оценкам исследователей, эквивалентна выбросу в космическое пространство энергии, испускаемой Солнцем в течение нескольких десятков тысяч лет. При этом природа FRB до сих пор остается неизвестной.

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Одна из теорий гласит, что Fast Radio Bursts — не что иное, как следствие существования нейтронных звезд с исключительно мощными магнитными полями — магнетаров. Руководствуясь этим тезисом, ранее ученые предположили, что быстрые радиовсплески могут возникать лишь в молодых карликовых галактиках, где находится множество якобы порождающих их магнетаров.

Согласно ранее построенным моделям, диаметр магнетара может составлять всего 20-30 километров, однако масса большинства таких объектов должна превышать массу Солнца. Горошина материи магнетара может весить более 100 миллионов тонн.

Однако, похоже, версию о связи FRB с магнетарами придется пересмотреть или дополнить. Сейчас исследователи обнаружили быстрый радиовсплеск FRB 190523, возникший в космосе на расстоянии примерно 7,9 миллиарда световых лет от Земли. Ученые выяснили, что его источником может быть галактика, которая с точки зрения ее возраста и размеров похожа на нашу. «Это открытие говорит нам, что каждая галактика — даже обычная, как Млечный Путь, — может генерировать FRB», — говорит Викрам Рави (Vikram Ravi) из радиообсерватории Оуэнс-Вэлли Калифорнийского технологического института.

«Теория о том, что FRB происходят из магнетаров, была разработана отчасти потому, что более ранний FRB 121102 происходил из активной звездообразующей среды, где молодые магнетары могут образовываться в сверхновых, оставшихся от массивных звезд», — уточнил Рави.

Напомним, ранее сообщалось, что физики получили каплю сверхэкзотической электронной жидкости.

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