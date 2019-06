Разгадана эволюция милых глаз у собак

У собак лучше развиты мышцы морды, чем у волков.

Исследователи из Портсмутского университета (Великобритания) сравнили поведенческие паттерны и лицевые мышцы собак и волков. Они заметили, что у собак более развита мышца внутренней брови, движения которой создают эффект «щенячьих глаз». Специалисты предположили, что она возникла в ходе эволюционного отбора людьми. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В предыдущих исследованиях авторы изучали мимику собак и волков. Они отметили, что у волков нет выражения, при котором те бы поднимали брови. Такое мышечное движение назвали AU101. Оно получается благодаря особой мышце — внутренней брови (inner eyebrow). У собак она более выражена, чем у волков. У последних внутренняя бровь представлена лишь малым скоплением волокон, в то время как у собак это полноценная мышца, которой они пользуются при контакте с человеком.

Ведущий автор статьи Джулиана Камински (Juliane Kaminski) ссылается на свои предыдущие работы, в которых она выяснила, что собаки чаще используют внутреннюю бровь, когда контактируют с человеком.

"Мы также изучали поведение собак и волков, и, когда собаки взаимодействовали с людьми около двух минут, они поднимали внутреннюю бровь и делали это эффективнее и чаще, чем волки. Полученные данные свидетельствуют, что выразительные брови у собак могут быть результатом бессознательного отбора человеком в процессе одомашнивания. Когда собаки производили это движение, у людей возникало непроизвольное желание заботиться о них. Это дало собакам с такой способностью эволюционное преимущество при отборе и закрепило черту", — говорит Камински.

Авторы также отмечают, что виды разделились 33 тысячи лет назад, что с точки зрения эволюции — небольшой срок. Тем не менее у одного из них за это время выработалась характерная особенность, которая присуща всем собакам, кроме хаски. Ученые также предполагают, что предпочтение животным с развитой внутренней бровью отдавалось потому, что работа этой мышцы способствовала ассоциации с лицом младенца, которое вызывает инстинктивную реакцию у людей. Однако такие рассуждения пока остаются на стадии гипотезы, поскольку никаких вещественных доказательств нет, ведь мягкие ткани животных редко сохраняются спустя десятки тысяч лет.

Существуют и исключения. В прошлом году в Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет, у которой остались мышечные волокна и мозг.

