Настоящий лютоволк: В Сибири нашли гигантскую голову

Реальные лютоволки, как в Игре престолов, обитали на территории нынешней Сибири.

В вечной мерзлоте Сибири хранятся останки многих древних животных, и время от времени исследователям удается их раскопать. Одна из последних находок — это отрубленная голова огромного волка, которая была найдена в Абыйском районе республики Якутия, на реке Тирехтях. По словам доктора биологических наук Альберта Протопопова, находка является уникальной, потому что у волка отлично сохранились мягкие ткани и мозг. Изучением останков на данный момент занимаются ученые из России, Японии и Швеции.

Голова волка hi-news.ru

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Голова волка была найдена в 2018 году жителем Якутии Павлом Ефимовым. О находке было сообщено сотрудникам отдела изучения мамонтовой фауны местной Академии наук. Для изучения останков, российские ученые объединились с коллегами из Японии и Швеции, и рассказали о своих открытиях во время специальной выставки в Токио.

Японские ученые занялись датированием останков — по их мнению, обнаруженный волк умер 40 000 лет назад, в возрасте трех-четырех лет. Об огромном размере волка свидетельствует его голова, длина которой равна 40 сантиметрам. Она соответствует размерам самых крупных особей современных волков, длина всего тела которых составляет от 1,2 до 2 метров.

Ученые из Швеции, в свою очередь, занимаются изучением ДНК древнего животного. Работа пока не завершена, потому что исследователи хотят тщательно сравнить его с современными волками и выявить важные эволюционные изменения. Внутреннее строение головы изучается при помощи томографического аппарата — ученым важно не повредить останки. Впоследствии, на основе этих данных, ученые смогут реконструировать внешний вид древнего хищника и показать его людям.

Реконструкция головы hi-news.ru

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Это уникальное открытие первых в истории останков взрослого волка плейстоценовой эпохи с сохраненными тканями. Мы будем сравнивать его с современными волками, чтобы понять, как он эволюционировал, и чтобы реконструировать его внешний вид, — поделился Альберт Протопопов.

Почему от волка осталась только голова, и где находится его тело, исследователи не сообщают. Можно предположить, что оно было отрублено древними обитателями этих земель — в эпоху позднего палеолита люди уже вполне могли изготовлять орудия, способные убить опасных хищников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае нашли древниие останки выдры размером с волка.

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