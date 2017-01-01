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Леонарду да Винчи поставили новый диагноз

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Художник мог страдать синдромом дефицита внимания.
У да Винчи мог быть синдром дефицита внимания
У да Винчи мог быть синдром дефицита внимания
kp.ru

Международная группа ученых из Великобритании и Италии пришла к выводу, что Леонардо да Винчи страдал синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Об этом сообщает издание Science Alert.

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По мнению исследователей, художник и изобретатель тратил чрезмерное количество времени на планирование идей, он также не мог довести множество своих замыслов до конца. У да Винчи отсутствовала самодисциплина и наблюдался недостаток сна, поскольку он часто работал по ночам. Все это являются симптомами СДВГ, заключают специалисты.

Леонадо да Винчи был левшой, а в возрасте 65 лет перенес инсульт, который затронул его левое полушарие, но оставил языковые способности нетронутыми. Это указывает на то, что его доминирующим полушарием было правое, что встречается менее чем у пяти процентов населения. Кроме того, художник страдал от дислексии — избирательных нарушений речи и письма. На это указывают орфографические ошибки и зеркальные перевороты букв в его записных книжках. Леворукость, дислексия и атипичное доминирование правого полушария часто встречаются у детей с нарушением развития нервной системы, в том числе с СДВГ.

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Отмечается, что другие специалисты со скепсисом относятся к заявлению ученых. Например, в последнее время врачи и другие эксперты все чаще прибегают к ретродиагностике, то есть постановке диагноза у давно умерших людей по историческим документам. Они в большинстве случаев буквально интерпретируют переведенные первоисточники без критического анализа оригинальных текстов. СДВГ, который был определен как специфическая болезнь сравнительно недавно, тяжелее обнаружить у взрослых, чем у детей, что также ставит под сомнение выводы о болезни да Винчи.

Напомним, ранее сообщалось, что было найдено одно из старейших упоминаний рыцарей круглого стола.

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Теги: Леонардо да Винчи, диагноз, история
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