Найдено одно из старейших упоминаний рыцарей круглого стола

Легенда о Ланселоте и Мерлине найдена в библиотеке университета.

В библиотеке Бристольского университета нашли фрагмент средневекового цикла романов «Ланселот-грааль» или «Ланселот в прозе» о рыцарях короля Артура, сообщается в пресс-релизе университета. Семь рукописных страниц были скреплены с другой средневековой книгой, напечатанной в конце XV-начале XVI века. В них содержался отрывок неизвестной до сих пор версии «Романа о Мерлине» на французском языке.

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Анонимный цикл рыцарских романов «Ланселот-Грааль» был создан в первой половине XIII века на старофранцузском языке. Исследователи считают, что сначала были созданы три романа о Ланселоте и других рыцарях Круглого стола: «Книга о Ланселоте Озёрном», «Поиски Святого Грааля», «Смерть Артура». Позднее появились еще два романа, по времени предшествующие первым трем, «История святого Грааля» и «Роман о Мерлине», в которых рассказывается о юности короля Артура. Одна из версий цикла, возможно, послужила источником романа «Смерть Артура» Томаса Мэлори.

Неизвестный фрагмент «Ланселота-Грааля» нашел сотрудник Отдела специальных коллекций университетской библиотеки Майкл Ричардсон (Michael Richardson), когда искал для материалы для студентов, изучающих средневековую историю. Семь пергаментных рукописных страниц были переплетены с томом работ средневекового французского теолога Жана Жерсона (1363-1429). Ричардсон увидел имена из Артурианы и связался с президентом британского отделения Международного артуровского общества, Леа Тетер (Leah Tether), специалистом по средневековой истории Бенджаменом Полом (Benjamin Pohl) из Бристольского университета и экспертом по старофранцузской литературе о Мерлине Лаурой Кемпбелл (Laura Chuhan Campbell).

Эксперты планируют перевести и отредактировать фрагмент, и попытаться выяснить, как он попал в Англию. Книга трудов Жерсона, в которой нашли рукописный текст, была напечатана в Страсбурге между 1494 и 1502 годами. В какой-то момент, видимо в начале XVI века, ее привезли в Англию (возможно, в виде отдельных страниц), и, судя по виду переплета, переплели уже здесь. По-видимому, к этому моменту страницы с рукописью лежали в отходах в мастерской переплетчика, и их использовали в качестве пустых страниц, которые наклеивали на переплет. По мнению экспертов, впоследствии книгу переплели еще раз, и страницы стали исполнять роль форзацев. Вероятно, в книге сначала было не семь, а восемь страниц, но одна так истрепалась, что ее пришлось выбросить.

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На страницах был записан фрагмент «Романа о Мерлине», хотя страницы были переплетены не в хронологическом порядке. Отрывок начинается с того, что Мерлин, король Артур, Гавейн и другие рыцари Круглого стола готовятся к битве с королем Клаудасом и его сторонниками. Мерлин продумывает стратегию боя. Дальше следует длинное описание битвы. В какой-то момент воинов короля Артура окружают враги. Но речь Мерлина воодушевляет Артура и других рыцарей, они побеждают страх и продолжают биться. Мерлин ведет их в бой и несет волшебное знамя с изображением дракона, который изрыгает настоящий огонь. В конце концов Артур, конечно, побеждает.

В найденной рукописи версия событий немного отличается; она длиннее и в ней более подробно описаны действия персонажей. В той части, где Мерлин дает рыцарям инструкции и назначает четырех человек, тех, кто поведет в битву Артурово войско, имена военачальников отличаются от известной версии романа. «Есть много и других отличий, но из-за повреждения фрагментов нужно время, чтобы правильно их расшифровать. Возможно, придется использовать инфракрасную фотографию. Мы все очень рады возможности лучше изучить фрагменты и узнать новую информацию, которая может в них храниться», — говорит Лея Тетер.

Напомним, ранее сообщалось, что история короля Артура была написана в Оксфорде.

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