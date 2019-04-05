День в истории: 5 апреля - Квантовая теория и остров Пасхи

В этот день, 5 апреля, произошли такие события.

Остров Пасхи

Остров Пасхи gazeta.ru

5 апреля 1722 года экспедиция адмирала Якоба Роггевена, отправленная голландской Вест-Индской компанией в августе 1721 года на поиски гипотетического Южного материка, открыла небольшую уединенную гористую землю.

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Открытие мореплаватели сделали в первый день христианской Пасхи, после того, как благополучно обошли Южную Америку, вышли в Тихий океан и взяли курс на северо-запад на восьмом месяце плавания. Остров, естественно, в честь праздника и назвали.

Голландцы были поражены видом «разноцветных» туземцев: чернокожих и краснокожих, однако еще большее впечатление на них произвели расставленные по берегу гигантские, до 20 метров высотой, каменные истуканы. Их называли «моаи». Некоторые моаи были в «шапках» из красного камня. Изготовлялись моаи в каменоломнях в центре острова. Каким образом они доставлялись к побережью, неизвестно. По легенде они «шли» сами.

Сегодня остров Пасхи — территория Чили, а Моаи — одна из главных достопримечательностей и «приманок» для туристов. Местное название острова — Рапа-Нуи. В художественной литературе встречается также название Вайгу.

Наряду с архипелагом Тристан-да-Кунья является самым удалённым населённым островом в мире. Расстояние до континентального побережья Чили составляет 3703 км, до острова Питкэрн, ближайшего населённого места, — 1819 км.

Извержение вулкана Тамбора

Кальдера Тамбора wikipedia.org

Катастрофическое извержение 5 апреля 1815 года пришлось на период временной оккупации Нидерландской Ост-Индии - нынешней Индонезии - Великобританией: британцы заняли эти территории в 1811 году, стремясь предотвратить их захват наполеоновской Францией, подчинившей к тому моменту Нидерланды. В этой связи важнейшими источниками сведений об извержении и его последствиях являются доклады и воспоминания сотрудников британской колониальной администрации и, прежде всего, её руководителя Томаса Стэмфорда Раффлза.

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5 апреля 1815 года после сильного взрыва, громовой звук которого был слышен даже на Молуккских островах, за 1400 км от вулкана, началось извержение Тамборы. Утром 6 апреля вулканический пепел начал выпадать в восточной части острова Ява. 10 апреля звуки взрывов внутри вулкана усилились — их принимали за орудийные выстрелы даже на острове Суматра (на расстоянии 2600 км от Тамборы).

Извержение, по оценкам, достигало 7 баллов по шкале вулканических извержений. В результате извержения выделилось вчетверо больше энергии, чем во время извержения вулкана Кракатау в 1883 году, а это означает, что энергия Тамборы была эквивалентна взрыву 800 мегатонн тротила. По оценкам, было извергнуто 150—180 км³ вулканического материала общей массой 1,4×1014 кг. Это извержение образовало гигантскую кальдеру в 6—7 км в диаметре и глубиной 600—700 м. Перед взрывом вулкан Тамбора достигал высоты 4300 м, что делало его одним из самых высоких пиков Малайского архипелага. После взрыва высота вулкана уменьшилась до 2700—2800 м.

Извержение Тамборы стало крупнейшим извержением вулкана, наблюдавшимся за всю известную историю человечества. Взрыв вулкана был слышен в 2600 км от него, а пепел выпал по меньшей мере в 1300 км от Тамборы. Кромешная тьма в течение двух-трёх дней стояла даже в 600 км от вулкана. Пирокластические потоки распространились по крайней мере на 20 км от вершины Тамборы. В результате извержения на острова Индонезии обрушились четырёхметровые волны цунами.

Оценка числа погибших от извержения варьируется в зависимости от источника. Золлингер оценивает число людей, погибших от прямого воздействия вулкана, примерно в 10 000 человек, большая часть из которых погибла от пирокластических потоков. Помимо этого, примерно 38 000 человек умерло от голода и болезней на Сумбаве, и еще 10 000 человек умерло на острове Ломбок. Оппенгеймер считает, что число погибших приблизительно составило 71 000 человек.

Начало квантовой теории

Нильс Бор izbrannoe.com

5 апреля 1913 года Нильс Бор завершил статью “О строении атомов и молекул“, давшую начало квантовой теории

В марте 1913 года Бор послал предварительный вариант статьи Резерфорду, а в апреле съездил на несколько дней в Манчестер для обсуждения своей теории. Итогом проведённой работы стали три части революционной статьи “О строении атомов и молекул“, опубликованные в журнале Philosophical Magazine в июле, октябре и декабре 1913 года и содержащие квантовую теорию водородоподобного атома.

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В теории Бора можно выделить два основных компонента: общие утверждения (постулаты) о поведении атомных систем, сохраняющие своё значение и всесторонне проверенные, и конкретная модель строения атома, представляющая в наши дни лишь исторический интерес. Постулаты Бора содержат предположения о существовании стационарных состояний и об излучательных переходах между ними в соответствии с представлениями Планка о квантовании энергии вещества. Модельная теория атома Бора исходит из предположения о возможности описания движения электронов в атоме, находящемся в стационарном состоянии, на основе классической физики, на которое накладываются дополнительные квантовые условия (например, квантование углового момента электрона).

Теория Бора сразу же позволила обосновать испускание и поглощение излучения в сериальных спектрах водорода, а также объяснить (с поправкой на приведённую массу электрона) наблюдавшиеся ранее Чарлзом Пикерингом и Альфредом Фаулером водородоподобные спектры с полуцелыми квантовыми числами как принадлежащие ионизированному гелию. Блестящим успехом теории Бора стало теоретическое получение значения постоянной Ридберга.

Напомним, ранее мы вспоминали витамин C и праздник Интернета.