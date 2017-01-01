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Ученые: Поваренная соль вызывает аллергию

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Соль заставляет клетки вырабатывать белок, вызывающий аллергию.
Соль может вызывать аллергические реакции
Соль может вызывать аллергические реакции
medicalnewstoday.com

Ученые технического университета Мюнхена (Германия) выяснили, что отложения поваренной соли в организме человека способствуют развитию аллергических реакций. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Специалисты проанализировали образцы кожи пациентов с атопическим дерматитом — хроническим аллергическим заболеванием. Оказалось, что уровень натрия на пораженных участках кожи оказался в 30 раз выше нормы.

Исследователи определили, что хлорид натрия заставляет Th2-клетки вырабатывать повышенное количество белков интерлейкина-4 (IL-4) и интерлейкина-13 (IL-13). В результате развиваются воспалительные заболевания кожи, включая атопический дерматит.

Th2-клетки представляет собой субпопуляцию хелперных T-клеток CD4+. Когда наивная Т-клетка, то есть клетка, которая не контактировала с антигеном, активируется В-лимфоцитами, она превращается в Th2 и начинает продуцировать большое количества антител и цитокинов, участвующих в воспалительных реакциях. Показано, что в присутствии больших концентраций соли Т-клетки начинают обратимо трансформироваться в Th2.

Напомним, ранее сообщалось, что японец продавал в интернете 1 грамм соли за $700.

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Теги: соль, аллергия
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