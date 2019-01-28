В 2019 году концентрация углекислого газа в атмосфере побьет рекорды

Содержание диоксида углерода будет увеличиваться.

Ученые метеорологической службы Великобритании и Эксетерского университета (Англия) выяснили, что в 2019 году концентрация углекислого газа в атмосфере Земли будет одной из самых высоких за всю историю наблюдения. Это произойдет как из-за увеличения объема антропогенных выбросов, так и по снижению эффективности поглощения диоксида углерода экосистемами. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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По словам исследователей, мониторинг атмосферы, проводящийся в обсерватории Мауна-Лоа Гавайи, показал, что с 1958 года концентрация углекислого газа в атмосфере увеличилась на 30 процентов. Это вызвано выбросами от сжигания ископаемого топлива, вырубкой лесов и производством цемента. Значительная часть парникового газа улавливается естественными поглотителями углерода, в том числе растениями, без которых повышение концентрации CO2 было бы еще больше. Согласно прогнозу, в 2019-м поглощение станет менее эффективным, что приведет к рекордному росту содержания диоксида углерода в воздушной оболочке Земли.

Это связано с ежегодными колебаниями температуры воды в Тихом океане. В теплые годы многие регионы Земли становятся сухими, и дефицит влаги влияет на способность растений поглощать углерод из атмосферы. В 2018 году Тихий океан был холоднее. В 2019-м потепление приведет к росту содержания углекислого газа примерно на 2,75 части на миллион, а средняя концентрация составит 411,3 промилле с максимумом 414,7 промилле. С каждым годом общая концентрация СО2 растет.

Чем выше содержание углекислого газа в системе атмосфера — океан, тем сильнее повышается средняя температура Земли. Хотя страны — участницы Парижского соглашения, заключенного в 2015 году, договорились принять меры, чтобы остановить рост температуры, с каждым годом достижение этой цели становится все менее вероятным. Все чаще публикуются научные работы, в которых утверждается, что нарушение установленных пределов потепления неизбежно. В этом случае из-за увеличения количества тепловой энергии в атмосфере Земли к 2100 году ожидается учащение и усиление стихийных бедствий и эрозии почв, подъем уровня моря и значительные потери сельскохозяйственной продукции.

Напомним, ранее сообщалось, что увеличение углекислого газа в атмосфере приводит к повышению веса у людей.

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