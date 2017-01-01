Создатели овечки Долли вырастят модифицированных куриц

Такие курицы не будут болеть гриппом.

Ученые из шотландского Рослинского института, где создали первое клонированное млекопитающее, овцу Долли, планируют с помощью метода генетического редактирования CRISPR отредактировать геном курицы так, чтобы птица была неуязвима для гриппа. Первого цыпленка исследователи надеются получить уже в 2019 году, рассказывает Reuters.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новую пандемию гриппа одной из глобальных угроз человечеству в 2019 году: по оценкам организации, одна пандемия гриппа обходится примерно в 60 миллиардов долларов в год. Смертность от гриппа может быть разной в зависимости от штамма: Reuters отмечает, что от предыдущей пандемии 2009-2010 годов, вызванной относительно мягким штаммом вируса H1N1, умерли примерно полмиллиона человек, а от знаменитой «испанки» в 1918 году — примерно 50 миллионов человек. Один из путей распространения гриппа — от диких птиц к домашним, а те уже заражают людей, прежде всего работающих в сельском хозяйстве.

Как рассказала агентству одна из руководителей проекта, Венди Барклай (Wendy Barclay) из Имперского колледжа Лондона, ученые планируют отредактировать у птиц ген ANP32, кодирующий белок, необходимый вирусу гриппа для заражения организма хозяина. Лабораторные эксперименты на клеточных культурах показали, что без этого белка клетки нельзя заразить вирусом гриппа (тип и субтип вируса в заметке не уточняются, в исследовании 2016 года в Natureречь идёт о типе А). У куриц ученые планируют изменить часть белка так, чтобы это дало тот же эффект.

"Мы нашли очень маленькое изменение, которое позволит остановить распространение вируса [от диких птиц к человеку через домашнюю птицу]. Если бы мы смогли предотвратить такое распространение, мы бы пресекли следующую пандемию гриппа у ее источника", — сказала Барклай.

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Первый цыпленок, по словам исследовательницы, должен вылупиться в 2019 году. Больше всего ученые переживают, что барьером для распространения ГМ-куриц станут производители курятины и страхи общества перед «генетически отредактированной едой».

Проблема распространения вирусов гриппа среди домашней птицы становится все актуальнее: в 2018 году китайские ученые показали, что вирусы птичьего гриппа H7N9 и H7N2, с которыми удавалось успешно бороться путем вакцинации куриц, теперь приобрели способность заражать уток — у этих птиц обнаружили две новые высокопатогенные разновидности вируса.

Высокотехнологичные, хоть и не генетически отредактированные «блокчейн-курицы» доступны потребителям уже сегодня: китайская компания ZhongAn Technology в конце 2017 года заявляла, что добавит технологию распознавания лиц в свой сервис GoGo Chicken. Этот сервис позволяет записывать в блокчейн-базу информацию о росте курицы на органической ферме, например, данные о ее питании и перемещениях по ферме. Перед покупкой пользователь может проверить эти данные, а также следить за конкретными курицами на протяжении всего времени их роста на ферме.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае родились первые генетически модифицированные близнецы.

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