Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Глобальное потепление лишит нас пресной воды

Комментариев: 1
Неутешительный прогноз сделали австралийские ученые.
Пресная вода может стать дефицитом
Пресная вода может стать дефицитом
vchemraznica.ru

Ученые Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) пришли к выводу, что глобальное потепление приведет к длительным засухам и нехватке пресной воды. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Читай также: Глобальное потепление вызывает аллергию

Исследователи проанализировали данные, полученные с 43 тысяч метеорологических станций и 5 300 участков мониторинга речного стока в 160 странах. Оказалось, что, несмотря на то, что изменение климата провоцирует частые экстремальные осадки, уровень воды в крупных реках становится ниже, что может спровоцировать засухи.

Специалисты объясняют этот парадокс высыханием почв. Переувлажненные почвы позволяют избытку влаги (36 процентов от всего количества осадков) стекать в реки, однако сухой грунт впитывает больше дождевой воды, уменьшая сток. Почвы теряют влагу из-за увеличения температуры воздуха. Это создает угрозу для водоснабжения городов и ферм во всем мире. В то же время избыток осадков приводит к наводнениям в населенных пунктах, из-за чего невозможно эффективно пополнять резервуары пресной воды.

Напомним, ранее ученые заявили, что глобальное потепление делает ураганы более опасными.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: глобальное потепление, пресная вода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Колишнiй-скідняк    14.12.2018, 11:36
Оценка:  +1
Колишнiй-скідняк
ученые на заказ что угодно напишут. "чем меньше воды, тем меньше воды", но" чем больше воды, тем меньше воды"))!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь