Глобальное потепление делает ураганы более опасными

Ураганы станут более быстрыми и влажными.

Формирование и интенсивность мощных тропических циклонов, которые называют тайфунами или ураганами, зависит от целого ряда условий, среди которых и влажность воздуха, и разница температур между воздухом и океаном, и другие климатические факторы. Однако факторы эти явным образом начали меняться с развитием промышленности и началом глобального потепления. Сейчас уже известно, что чем теплее вода в океане, тем сильнее ураганы. Но насколько сильно они изменились по сравнению с прошлым?

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Исследователи из Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли попытались оценить, насколько изменились ураганы по сравнению с доиндустриальной эпохой. Они использовали данные по пятнадцати ураганам, случившимся за последние десять лет, и построили компьютерную модель, в которой эти ураганы развивались во времена, когда о глобальном потеплении ещё никто не слышал и когда температура океана и атмосферы была другой. Ту же модель использовали для того чтобы предсказать будущие изменения в ураганах.

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В статье в Nature говорится, что нынешние тропические циклоны стали более влажными: если бы ураганы Катрина, Ирма и Мария случились в доиндустриальную эру, они принесли бы на 5–10% меньше осадков, чем сейчас. Скорость ветра притом тогда и в нынешнее время оказалась примерно одной и той же. Однако если климат продолжит меняться в том же темпе, что и сейчас, то скорость ветра в циклонах может возрасти на 18–27, максимум – на 46 км/ч, а дождей будет выпадать на 25–30% больше. Авторы работы подчеркивают, что все ураганы, на которых испытывали модель, в будущем изменялись похожим образом, то есть речь идёт не о конкретных ураганах, а об общих изменениях.

О том, насколько частыми станут ураганы и будут ли они двигаться иначе, модель ничего не говорит. Однако даже если их частота останется прежней, лишние осадки и бо́льшая скорость всё равно добавят от них проблем. И это ещё один аргумент в пользу того, чтобы как-то затормозить общее потепление – чтобы не дать ураганам стать более быстрыми и более влажными.

Напомним, ранее ученые заявили, что разрушительных ураганов из Атлантики станет больше