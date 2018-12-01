Отрицательная масса: Темные материю и энергию предложили объединить

Новое решение космологической проблемы предложили физики.

По современным представлениям, Вселенная на 95% состоит из темной материи и темной энергии, совместным действием которых объясняется движение галактик и звезд в них. Похоже на то, что эти странные физические сущности можно объединить в одну, если предположить, что она имеет отрицательную массу.

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Во всяком случае, такой способ красивого упрощения современной космологии предлагает д-р Джейми Фарнс из Оксфорда, статья которого вышла сегодня в Astronomy and Astrophysics.

Сегодняшние космологические модели практически ничего не говорят нам о свойствах темной материи и темной энергии, кроме того, что их очень много, они не вступают с видимым веществом ни в какие взаимодействия, кроме гравитационного, но в результате галактики остаются стабильными, а Вселенная расширяется с ускорением.

По мнению Фарнса, все дело в знаке. Если предположить, что невидимая часть Вселенной обладает отрицательной массой, то темные энергию и материю вполне можно объединить в некий аналог жидкости (разумеется, это название — для простоты понимания) и объяснить видимые особенности движения Вселенной.

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Существование материи с отрицательной массой ранее исключалось, поскольку предполагалось, что ее плотность по мере расширения Вселенной уменьшится, и она будет "расталкивать" ее с меньшей силой. Между тем, еще в XX веке было установлено, что Вселенная расширяется с ускорением.

Фарнс придумал способ обойти это затруднение при помощи некоторой математической эквилибристики. В его модели материя с отрицательной массой рождается непрерывно, что позволяет ее плотности не уменьшаться. В таком виде его теория похожа на продукт, который стоит внимательно обсуждать и критиковать.

Надо заметить, что предположение о существовании в природе отрицательных масс впервые высказал около ста лет назад Альберт Эйнштейн, но тогдашнее состояние науки еще не позволяло подкрепить эту гипотезу каким-то фактическим материалом.

Напомним, ранее ученые смогли изучить состояние материи в ранней Вселенной.