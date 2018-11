Астрономы обнаружили звезду высокоразвитых инопланетян

Еще один претендент на звание инопланетной мегаструктуры обнаружен возле звезды VVV-WIT-07.

Международная группа ученых обнаружила звезду VVV-WIT-07, чья светимость изменяется нерегулярно подобно звезде Табби (KIC 8462852), вокруг которой некоторые специалисты подозревали наличие инопланетных мегаструктур. Однако большинство ученых объясняют аномальное поведение обеих звезд облаком пыли или другими небесными телами. Препринт с результатами исследования опубликован в репозитории arXiv.

Читай также: Астрономы продолжили поиск разумной жизни возле загадочной звезды

Астрономы заметили VVV-WIT-07 в ходе программы VISTA Variables in the Vıa Lactea (VVV), предназначенной для картографирования внутренней части Млечного Пути, а также поиска таких объектов, как затменно-двойные звезды, переменные звезды типа Т Тельца и гравитационные линзы. Некоторые из найденных объектов трудно отнести к уже известным классам и обозначаются как WIT (What Is This). По мнению ученых, они могут быть звездами, которые готовы превратиться в сверхновые, редкими новыми звездами или сталкивающимися звездами.

Результаты наблюдения за VVV-WIT-07, расстояние до которой точно не известно, показали, что в июле 2012 года произошло резкое падение яркости звезды. Кроме того, за весь период наблюдения звезда множество раз изменяла свою светимость. Алгоритм выявил, что некоторые из изменений блеска происходили каждые 322 дня и каждые 170 дней, однако для июльского затмения периодичность установлена не была. Согласно предсказанию, VVV-WIT-07 должна будет снизить яркость в январе, июле, августе и сентябре 2019 года. Однако вероятность этого не слишком высока.

Читай также: Внеземные цивилизации третьего типа вряд ли существуют - ученый

Отличительные особенности световой кривой VVV-WIT-07 делает ее похожей не только на KIC 8462852, но и на J1407 — объект Мамаджека (Mamajek’s object). Последний, вероятно, представляет собой красный карлик, окруженный системой колец. Минимальная периодичность падений яркости у J1407 составляет 850 дней. Это объясняет, почему для VVV-WIT-07 не была установлена периодичность затмений с высокой достоверностью, поскольку наблюдения за звездой велись с перерывами и недостаточно долго. Гипотетическая периодичность для звезды Табби, окруженной кометными телами или облаками пыли, составляет от 1600 дней до 12 лет. Еще одно возможное объяснение заключается в том, что VVV-WIT-07 похожа на Т Тельца или R Северной Короны.

Звезда Табби известна изменениями светимости в 2015 году. Яркость звезды падала на 22 процента через разные промежутки времени. Некоторые ученые предположили, что причиной этому может быть гигантское астроинженерное сооружение, построенное внеземной цивилизацией, например сфера Дайсона.

Напомним, ранее известный физик рассказал о планах покорения других планет.