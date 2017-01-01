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Известный физик рассказал о планах покорения других планет

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Американский физик предложил теорию поиска инопланетян.
Фриман Дайсон предложил свою теорию поиска инопланетян
Фриман Дайсон предложил свою теорию поиска инопланетян

Фриман Дайсон – известный физик и профессор в Институте перспективных исследований в Нью-Джерси, США, где занимается изучением ядерной физики и космоса. Недавно ученый поделился своими идеями по поводу существования жизни в космосе и о том, как человечеству можно колонизировать космос с помощью эмбрионов.

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Дайсон создал теорию о том, что внеземные цивилизации могут быть обнаружены благодаря инфракрасному излучению вокруг их планеты или звезды. Это вызвало огромный резонанс, как среди фантастов, так и среди ученых. В конечном итоге, теорию не приняли, но Дайсон утверждает, что его не правильно поняли. Он рассказывал про биосферу, которая оставляет за собой в космосе след, который и может быть обнаружен. Например, если искать жизнь на Европе, луне Юпитера, надо искать жизнь не в замороженных океанах, а следует изучать следы энергии и самих организмов в космосе, ведь их попадание туда неизбежно.

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Также Фриману Дайсону принадлежит новаторская идея "Яйцо с Ноева Ковчега". Ее суть заключается в том, чтобы колонизировать другие планеты не путем переселения людей, а путем отправки туда эмбрионов и роботов-нянь. Ученые пришли к выводу, что такая идея весьма реалистична, ведь отправить в космос тысячу эмбрионов гораздо легче, быстрее и дешевле, чем тысячу взрослых людей, даже с учетом того, что придется разработать роботов-нянь. Эта идея может быть применима также и к растениям, бактериям и животным.

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Теги: инопланетяне, планеты
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