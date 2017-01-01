Найдено первое место появления позвоночных на Земле

Первое позвоночное появилось в океане.

Хорда, развившаяся в гибкий и прочный позвоночник, позволила нашему типу животных доминировать сначала в океане, а затем на суше и в атмосфере Земли. Распространение позвоночных началось около 480 миллионов лет назад: примерно тогда произошло разделение бесчелюстных рыб, хрящевых и костистых, которые впоследствии породили линии амфибий — и так далее. Однако первые шаги их эволюционной истории пока плохо изучены. До сих пор были неизвестны даже обстоятельства, при которых произошел этот «взрыв» позвоночных.

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Самые древние хорошо сохранившиеся останки рыб уходят лишь на 360 миллионов лет назад. Известны и более старые образцы, но они настолько деградировали, что извлечь из них многие важные сведения пока не удается. Однако недавно команда профессора из Университета Пенсильвании Лорен Саллан (Lauren Sallan) завершила большую работу по анализу древнейших окаменелостей позвоночных, каталогизировав и рассмотрев более 2800 ранее описанных образцов, датированных возрастом от 360 до 480 миллионов лет. Результаты ученые представили в статье, опубликованной в журнале Science.

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Саллан и ее соавторы рассмотрели, с какими конкретно геологическими породами ассоциирована каждая конкретная находка и о каких условиях существования говорит та или иная порода. Это позволило связать многие образцы с определенной средой: соленой или пресной водой, глубиной или мелководьем. Затем ученые построили математическую модель, которая экстраполировала эти данные на более древние окаменелости с учетом их родственных связей. Это позволило заполнить многие бреши ранней эволюции позвоночных и показать, что первые шаги их развития проходили на морском мелководье — на глубине максимум несколько десятков метров.

Судя по всему, первые 100 миллионов лет рыбы ограничивались такими прибрежными уголками. Тем более что растения, как раз к этому времени освоившие сушу, стали обогащать поступающую в океан речную и дождевую воду ценной органикой. Постепенно сложность и разнообразие позвоночных нарастали: одни приобрели гибкость для скоростного плавания, другие отрастили чешую для защиты. И лишь затем, скопив достаточно сил, они стремительно распространились по Мировому океану — и через пару десятков миллионов лет стали встречаться уже повсеместно.

Напомним, ранее ученые в вымирании крупных животных обвинили человечество.