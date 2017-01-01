Точно не гепард: Названо самое быстрое существо на Земле

Оно быстрое, но маленькое.

Исследователи из Технологического института Джорджии (США) назвали самое быстрое существо планеты. Они пытаются определить, как функционирует его организм, чтобы затем воплотить похожий механизм в роботах.

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Позвоночные животные, способные развивать высокую скорость, зависят от таких белков, как актин и миозин. Последний — один из главных компонентов мышечных волокон, он составляет от 40 до 60 процентов от общего количества белков мышц. Однако червеподобные существа Spirostomum ambiguum, достигающие в длину всего четырех миллиметров, в нем не нуждаются, и при этом они способны двигаться с ускорением до двухсот метров на секунду в квадрате, как сообщает Саад Бхамла (Saad Bhamla), ассистент профессора в Технологическом институте Джорджии.

Чтобы набирать такую скорость, S. ambiguum сокращают длину своего тела на 60 процентов, а затем выстреливают, подобно пружине. Это движение происходит так молниеносно, что оно практически незаметно для человеческого глаза.

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На этой неделе исследовательская группа университета получила грант от Национального научного фонда США для изучения этих существ. Саад Бхамла рассказал, что предстоит сделать ученым:

"С инженерной точки зрения нам интересно наблюдать, как природа преодолевает невероятные ограничения. Мы всегда думаем над тем, как самим осуществить те вещи, которые видим в природе. Если мы поймем принцип работы этих организмов, возможно, создадим маленьких скоростных роботов, которые обходятся небольшим количеством энергии. Мы собираемся записать все, что делает это существо, и смоделировать его действия на компьютере. Начиная изучать биологию, я думал, что клетки — это просто мешочки с жидкостью, из которых состоит ткань, но Spirostomum отличается от всех клеток, которые мы знаем".