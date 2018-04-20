В вымирании крупных животных обвинили человечество

Наземные животные пострадали от соседства с людьми.

Крупные наземные млекопитающие исчезали в конце четвертичного периода и продолжают исчезать до сих пор из-за человека, говорится в Science. К такому выводу пришли американские биологи и математики, которые проанализировали распространение больших млекопитающих по континентам и скорость их вымирания за последние 125 тысяч лет. При этом исследователи отметили, что если такая тенденция продолжится, то через несколько столетий крупнейшими сухопутными млекопитающими будут домашние коровы.

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Сейчас численность диких млекопитающих уменьшается, в основном, по вине человека. Особенно уязвимы оказались крупнейшие животные, которые чаще всего "переходят дорогу" людям. Хотя сейчас скорость уничтожения диких млекопитающих выше, чем когда-либо в кайнозое, который начался 66 миллионов лет назад, возможно, что вымирание фауны началось гораздо раньше, в позднем плейстоцене (126-11,7 тысяч лет назад). В это время разные виды людей жили в Африке и Евразии. Около 70-60 тысяч лет назад люди современного типа мигрировали из Африки в Евразию и дошли до Австралии, а примерно 15-13 тысяч лет назад они появились в Америке. После расселения людей по планете их численность резко выросла. Так, по оценкамученых, около 40-45 тысяч лет назад, в то время, когда люди современного типа сменили неандертальцев, население Западной Европы выросло в десять раз. Древние люди жили и охотились группами и кроме орудий использовали огонь, что объясняет, как быстрый рост численности людей и их любовь к мясу могли способствовать вымиранию мегафауны и просто крупных млекопитающих.

Американские исследователи под руководством Фелисы Смит (Felisa Smith) из университета Нью-Мексико решили проверить это предположение. На основе научной литературы они получили массив данных, которые касаются массы тела и режима питания нелетающих сухопутных млекопитающих, живших в позднем четвертичном периоде. Затем ученые рассчитали существовавшее в кайнозойскую эру глобальное распределение млекопитающих с разной массой и способом питания и продолжительность существования вида.

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Авторы исследования выделили несколько временных зон в конце четвертичного периода, когда вымирание млекопитающих стало заметным. Поздний плейстоцен (125-70 тысяч лет назад) — период первых и неудачных миграций людей современного типа из Африки. В Евразии в это время живут, как минимум два вида людей — неандертальцы и денисовцы. Конец плейстоцена (70-20 тысяч лет назад) соответствует расселению сапиенсов по Евразии и Австралии; завершающий плейстоцен (20-10 тысяч лет назад) — люди современного типа приходят в Северную и Южную Америку. В эпоху голоцена (10 тысяч лет назад-наше время) расселение людей продолжается, они появляются практически по всей планете; исследователи предполагают, что в будущем (+200 лет) все млекопитающие, которые находятся сейчас под угрозой вымирания или относятся к угрожаемым видам, исчезнут окончательно.

Результаты анализа показали, что в конце четвертичного периода исчезали именно крупные млекопитающие. За последние 125 тысяч лет масса выживших и исчезнувших видов стала различаться на два или три порядка. Вымирание крупнейших видов происходило вне зависимости от их режима питания и на всех континентах. Ученые замечают, что в кайнозойскую эру в целом (до конца плейстоцена) риск вымирания вида слабо зависел от массы тела. Лишь однажды, около 30 миллионов лет назад, произошло вымирание многих видов мелких животных, которое, по-видимому, было связано с расширением открытых пространств и тем, что небольшие животные становились легкой добычей хищников. Но никогда вплоть до конца плейстоцена вымирание не было настолько избирательным.

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Масса тела наземных млекопитающих в течение кайнозоя. А – средняя масса тела на планете на протяжении кайнозоя (65-1 миллион лет назад); В — средняя масса тела на континентах с конца плейстоцена до недалекого будущего; С — максимальная масса тела млекопитающих, живущих на разных континентах; D – она же на протяжении последних 125 тысяч лет и в ближайшем будущем.

Исследователи обнаружили связь между появлением на континенте людей и началом уменьшения массы тела живущих там животных. Распределение массы тела животных зависит от размеров материка, где они живут. Поэтому логично было бы предположить, что крупнейшие млекопитающие обитают в Евразии, следом за ней идет Африка, Северная и Южная Америка и последняя — Австралия. Такое распределение было характерно до конца плейстоцена (до 125 тысяч лет назад), с одним исключением. Средняя масса тела африканских млекопитающих была примерно вполовину ниже, чем в Евразии или в обеих Америках. Авторы статьи предположили, что это распределение отражает долгую историю взаимодействия животных и древних гоминид. В следующие 100 тысяч лет средняя масса тела млекопитающих упала сначала на 50 процентов в Евразии, а затем в десять раз в Австралии. В Америках все изменилось 20-10 тысяч лет назад. К этому времени из людей на планете остались только сапиенсы, которые обзавелись эффективными «дальнобойными» орудиями. Возможно, эти артефакты сыграли роль в быстром вымирании 11 процентов наземных нелетающих животных, обитающих в Северной Америке, и 10 процентов — в Южной Америке. После этого средняя масса тела млекопитающих в Северной Америке уменьшилась с 98 до 7,6 килограммов.

Ранее исследователи посчитали риск вымирания для ныне живущих позвоночных и обнаружили, что наиболее уязвимы самые мелкие и самые крупные виды.