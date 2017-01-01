На Гавайях из-за урагана исчез остров

Остров скрылся под водой.

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США опубликовала спутниковые фотографии Гавайских островов до урагана Валака в Тихом океане и после. Последние кадры обнаружили, что один из островов — Восточный — полностью скрылся под водой. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

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Длина Восточного острова составляла один километр, а ширина — 120 метров. Тем не менее он входил в самый большой атолл Северо-Западных островов Гавайского архипелага, чей диаметр равен 37 километрам. Несмотря на свою относительно небольшую территорию, остров имел важное значение для развития и поддержания местной фауны. Его использовали для выведения потомства находящиеся под угрозой вымирания тюлени-монахи, а также редкий на сегодня вид зеленой черепахи.

Федеральное ведомство США — Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) — сейчас оценивает, какой ущерб исчезновение острова может нанести животным. По мнению одного из специалистов ведомства Чарльза Литтнана (Charles Littnan), последствия еще не катастрофичны, но повторные инциденты могут привести к исчезновению некоторых видов.

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Климатолог из Гавайского университета Чип Флетчер прокомментировал событие:

"К сожалению, такое происшествие не может быть сюрпризом, когда ты понимаешь риски надвигающегося урагана и при этом осознаешь повышение уровня Мирового океана как фоновый фактор. Вероятность таких явлений увеличится с последующим изменением климата".

В прошлом месяце NASA опубликовало отчет, в котором впервые перечислены главные факторы нутаций (колебаний) земной оси. Традиционно причиной «дрожания» земной оси считалось движение ледников, но, объединив математические модели других глобальных процессов, которые теоретически способны отклонить ось, ученые установили, что причина не одна — их целых три: конвекция вещества мантии, планеты, движение ледников и таяние глобальной криосферы, вызванное изменением климата.

Напомним, ранее сообщалось, что один из крупных вулканов на Гавайях может взорваться.