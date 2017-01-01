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Ученые: Один из крупных вулканов на Гавайях может взорваться

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Извержение может завершиться серией мощных взрывов.
Вулкан Килауэа может взорваться
Вулкан Килауэа может взорваться

Ученые Гавайской вулканической обсерватории пришли к выводу, что всплеск вулканической активности на Большом острове может закончиться серией мощных паровых взрывов. Это вызовет бомбардировку окрестностей 10-тонными булыжниками из расплавленных пород и выброс большого количества пепла. Об этом сообщает издание Science Alert.

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Извержение щитового вулкана Килауэа уничтожило несколько десятков строений и привело к эвакуации 1700 человек, когда подземный поток магмы вырвался на поверхность в жилом районе Лейлани-Эстейтс в 64 километрах от вершины вулкана. Геологи обнаружили, что уровень лавового озера, находящегося на Килауэа, снизился из-за нисходящего движения расплавленных пород. По мнению ученых, если магма опустится до уровня грунтовых вод, это приведет к взрыву. Это произойдет в ближайшие несколько недель, однако точное время катастрофы неизвестно.

В этом случае крупные скалистые куски массой 10-12 тонн разлетятся на расстояние до одного километра от кратера вулкана. Те, кто находятся дальше от Килауэа, могут быть поражены более мелкими камнями, а облако пепла распространится на 32 километра. Однако сила взрывов зависит от давления пара в камерах, образованных обрушением пород во внутренних каналах вулкана.

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Теги: вулкан, Гавайи
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