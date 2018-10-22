Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Замена пластика: Студент создал крепкий материал из картофеля

Комментариев: 1
Биопластик разлагается за два месяца.
Пластик из картофеля
Пластик из картофеля
The James Dyson Award

Одним из финалистов конкурса The James Dyson Award стал студент Понтус Тернквист из Лундского университета. Он разработал Potato Plastic - материал, созданный из картофельного крахмала и напоминающий пластик, однако биоразлагающийся менее чем за два месяца.

В престижном конкурсе The James Dyson Award принимают участие студенты со всего мира, предлагая различные разработки для решения актуальных мировых проблем. Недавно организаторы премии раскрыли шорт-лист, включающий 20 финалистов.

Читай также: Проблему экологии решит водорастворимый пластик

Как известно, пластиковое загрязнение окружающей среды — одна из самых насущных проблем человечества: по оценкам специалистов, в мировой океан ежегодно попадает около восьми миллионов тонн пластика (из-за этого страдают, в частности, морские животные — например, этой весной на берег Испании выбросило мертвого кашалота, в желудке которого нашли 29 килограммов пластика); при этом пищевая промышленность является одним из главных источников данного загрязнения. Для решения данной проблемы Тернквист и создал Potato Plastic: данный материал сделан из картофельного крахмала и воды и, как говорит Тернквист, может быть использован для создания, например, столовых приборов, биоразлагающихся менее чем за два месяца.

Победителя премии The James Dyson Award объявят уже в ноябре; он получит 30 000 фунтов для развития своего проекта. 

Напомним, ранее сообщалось, что ученые научили личинки москитов питаться пластиком.

Поделись:
Теги: картофель, пластик
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: https:

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Котофунтик    22.10.2018, 14:38
Оценка:  0
Котофунтик
Бутылки будут с содержимым за два месяца разлагаться??))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь