Проблему экологии решит водорастворимый пластик

Пластиковые отходы будут просто распадаться в воде.

Проблема загрязнения планеты пластиковыми отходами и их производными остро стоит уже не первый год и множество ученых со всего мира пытаются решить ее. Однако, вполне возможно, что группа чилийских ученых нашла решение, создав технологию производства растворимого пластика, причем, что забавно, удалось это сделать абсолютно случайно.

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Химики при производстве пластика нового типа вместо традиционных нефтепродуктов использовали известняк. Полученный таким образом материал растворяется в холодной воде в течение нескольких минут. Однако изначально ученые пытались разработать далеко не пластик: они трудились над созданием биоразлагаемой бытовой химии, которая при растворении в воде была бы безвредной для окружающей среды. Но в процессе экспериментов случайно получили химическую формулу на основе затвердевающего поливинилового спирта (ПВС), растворимого в холодной воде.

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"Основное отличие нашего продукта от обычного пакета в том, что его можно утилизировать за пять минут хоть в кастрюле, хоть в стиральной машине. В качестве сырья для нашей продукции используется ПВС и другие компоненты, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)".

Видимо, авторы настолько уверены в безопасности своей технологии, что решили выпить получившийся раствор

Сейчас ученые хотят «расширить ассортимент», не ограничиваясь лишь пластиковыми пакетами, разрабатывая контейнеры, столовые приборы, одноразовую (во всех смыслах) посуду и так далее. Но вот с производством, например, пластиковых бутылок у ученых могут возникнуть некоторые трудности.