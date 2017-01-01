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В желудке кашалота нашли почти 30 кг пластика

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Пластик стал причиной смерти кашалота.
Кашалота выбросило на берег
Кашалота выбросило на берег

В желудке кашалота, который был выброшен на берег Испании в феврале этого года, ученые нашли 29 кг пластика. Во время вскрытия 10-метровой туши они наткнулись на полиэтиленовые пакеты, канистру, куски веревок и сетей. Этот пластик и стал причиной смерти кашалота, чей желудок просто не справился с перевариванием такого объема мусора, пишет Science Alert.

Найденный пластик
Найденный пластик

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Закупорка пищеварительной системы привела к инфекционному перитониту, который и стал прямой причиной смерти млекопитающего.

По некоторым данным, в мировой океан ежегодно сливаются около 8 млн тонн пластиковых отходов. От них страдает морская, а не двуногая живность. Месяц назад сообщалось, что в Тихом океане скопилось мусорное пятно размером с три территории Франции. Ожидается, что к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы.

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Теги: кашалот, кит, пластик, Испания
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