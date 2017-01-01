В созвездии Тельца нашли четыре странных планеты

Планетарная система удивила астрономов.

Примерно в 500 световых годах от Земли в созвездии Тельца находится очень странная планетарная системы CI Tau. Астрономы Кембриджского университета обнаружили в ней сразу четыре огромных газовых гиганта, сопоставимых с нашими Юпитером и Сатурном. Что же в ней странного, спросите вы? Дело в том, звезда системы очень молодая. Ее возраст по оценкам ученых составляет всего около 2 миллиона лет. Наличие такого большого числа газовых гигантов в такой молодой системе противоречит всем известным нам законам космоса. Ученые поделились о своем открытии в журнале The Astrophysical Journal Letters.

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Исследование системы проводилось с помощью Атакамской большой антенной решетки миллиметрового диапазона (ALMA), расположенной в чилийской пустыне Атакама. Ученые выяснили, что самый маленький объект системы сравним с Сатурном, а крупнейший в 11 раз превосходит Юпитер. При этом орбиты каждой из планет оказались расположены очень далеко друг от друга. Самая дальняя планета системы расположена в тысячу раз дальше от звезды, чем самая ближайшая к ней. По словам астрономов, они столкнулись с такой картиной впервые. Для примера, Плутон расположен всего в 102 раза дальше от Солнца, чем Меркурий.

Орбитальный период самой крупной и ближайшей к звезде планеты, которые ученые называют «горячим Юпитером», составляет всего за 9 дней. Чуть дальше от первой планеты расположена вторая, менее крупная, размером с Юпитер, затем, через большие интервалы – два газовых гиганта размером с Сатурн.

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Наличие такого количества планет подобного типа совершенно не вписывается в космологические модели, согласно которым, газовые гиганты не могут возникать вблизи звезд, поскольку гравитация, излучение и звездные ветра помешают формированию протопланетного диска. И все же ученые отмечают, что подобные объекты действительно встречаются, правда крайне редко. Они наблюдались на орбитах примерно у одного процента известных звезд. Загвоздка в том, что все эти звезды были в сотни раз старше CI Tau, да и планеты встречались по одной штуке, а тут целых четыре!

"Модели формирования планет, как правило, основаны на возможности возникновения таких их типов, которые наблюдались ранее. В связи с этим новые открытия не обязательно соответствуют указанным моделям", – комментирует профессор Кембриджского университета Кети Кларк.

"Например, планеты, сопоставимые по размеру с Сатурном, формируются так: сперва образуется твердое ядро, затем вокруг него формируется слой газа", — добавляет ученый.

По словам Кларк, обычно эти процессы протекают очень медленно (считается, что на это требуется не менее 10 миллионов лет) из-за большого расстояния от космического тела до родительской звезды.

Ученые пока не могут объяснить, как в системе возрастом всего 2 миллиона лет могло появиться столько газовых гигантов, да еще и «разнесенных» так далеко друг от друга. Возможно дальнейшее наблюдение, а также открытие аналогичных систем позволит пролить свет на этот вопрос.

Напомним, ранее астрономы засекли поглощение планеты звездой.