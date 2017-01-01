Астрономы засекли поглощение планеты звездой

Данные получены в рентгеновском излучении.

В течение примерно 100 лет ученые задаются вопросом о причинах переменности молодых звезд, наблюдаемых в направлении созвездия Тельца-Возничего, на расстоянии примерно 450 световых лет от Земли. Одна звезда привлекла особое внимание астрономов. Каждые несколько десятилетий яркость этой звезды заметно снижается, чтобы затем вновь вернуться к прежним значениям.

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В новом исследовании группа астрономов под руководством Ганса Морица Гюнтера (Hans Moritz Guenther) из Института астрофизики и исследований космоса Кавли Массачусетского технологического института, США, наблюдала эту молодую звезду под названием RW Aur A при помощи рентгеновской космической обсерватории НАСА Chandra («Чандра»). В результате анализа полученных наблюдательных данных команда смогла установить, что в рентгеновском спектре звезды присутствуют линии, указывающие на значительные количества железа. Согласно команде, аномально высокое содержание железа может объясняться двумя возможными источниками: особыми «ловушками» в структуре околозвездного диска или столкновением двух планетных тел, в результате которого образуется облако осколков, падающих на звезду. Эти же осколки во второй версии объясняют снижения яркости звезды. Команда Гюнтера больше склоняется ко второму сценарию, однако отмечает, что для однозначного установления причин аномально высокого содержания железа в веществе звезды RW Aur A требуются дополнительные наблюдения. Ученые планируют провести дополнительные наблюдения системы RW Aur A примерно через один год, чтобы оценить по остаточному содержанию железа, насколько большой масштаб имело событие, приведшее к временному повышению этого содержания.



Исследование опубликовано в журнале Astronomical Journal.