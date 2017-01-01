Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемые планеты

Три экзопланеты находятся в зоне жизни.

Орбитальная обсерватория Кеплер обнаружила 15 новых экзопланет в окрестностях Солнечной системы, одна из которых находится внутри "зоны жизни" и предположительно обладает океанами и земной атмосферой, говорится в статье, опубликованной в Astronomical Journal.

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"Как показывают наши расчеты, эта планета должна обладать земной атмосферой и аналогичной структурой недр, однако пока у нас нет никаких гарантий того, что это так на самом деле. Пока мы почти ничего не знаем о планетах, вращающихся вокруг красных карликов, так как их число заметно ниже, чем общее количество планет, открытых у звезд, похожих на Солнце", — рассказывает Теруюки Хирано из Технологического института Токио (Япония).

После запуска орбитального телескопа Кеплер, ученые обнаружили почти четыре тысячи планет вне пределов Солнечной системы, несколько десятков которых являются потенциальными "двойниками" Земли или находятся в так называемой "зоне жизни". Их открытие побудило планетологов и астробиологов приступить к разработке методов, которые бы позволили оценить их пригодность к жизни или же попытаться найти ее следы в их атмосфере.

В общей сложности, японским планетологам удалось найти сразу 15 новых планет, похожих по размерам на увеличенные копии Земли. Все они вращаются вокруг своих светил на очень небольшом расстоянии, и год на их поверхности длится от одного до 40 дней. Практически все из них, как отмечают исследователи, вряд ли могут поддерживать жизнь – по температуре и климату они, скорее всего, напоминают Венеру, а не Землю.

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Единственным исключением является система K2-155, расположенная в созвездии Тельца и удаленная от Земли примерно на 200 световых лет. В ней обитает сразу три "суперземли", самая далекая из которых, K2-155d, находится в центральной части "зоны жизни" и, как считают планетологи, похожа по своему климату и гидрологическим условиям на Землю.

Проверить все эти открытия, по словам Хирано, можно будет в самом ближайшем будущем, в конце этого года, когда НАСА запустит на орбиту телескоп TESS, наследник "Кеплера". Он сможет получить первые точные данные по составу и температурам этих планет и проверит, является ли K2-155d полноценной "большой сестрой" Земли или нет.