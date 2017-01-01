Биологи показали внешний вид инопланетян

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Инопланетяне могут быть совсем рядом

Специалисты, занимающиеся исследованием разнообразных форм жизни, рассказали о том, как бы выглядели обитатели планет, располагающихся поблизости с Землей. Ученые описали формы жизни, которые населяли бы Венеру, Марс, Энцеладу, Европу и многие другие планеты.

Экологические ниши, пригодные для обитания микроорганизмов, есть на Венере и Марсе, Европе и Энцеладе.

Атмосфера Венеры

Архея Nanopusillus acidilobi живет в очень кислых горячих источниках Йеллоустонского парка (США)

Пространство на высоте 51-65 километров от поверхности Венеры может быть обитаемо, считают британские ученые. Они установили, что температура там колеблется от минус 20 до плюс 65 градусов Цельсия. Атмосфера состоит из паров воды, сильно насыщенных аэрозолем серной кислоты. В таких условиях выживают бактерии-экстремофилы, питающиеся серой. Например, архея Picrophilus, обитающая в горячих рассолах острова Хоккайдо.

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На Земле экстремофилы занимают самые безжизненные места — горячие подземные источники, бескислородные резервуары, вечную мерзлоту. Некоторые микробы приспособились питаться неорганическими веществами, усваивая их с помощью солнечной энергии. Цианобактерии выживают при температурах до 70 градусов — при более высоких значениях разрушается хлорофилл в их клетках.

Слабое магнитное поле не защищает Венеру от потока высокоэнергетичных частиц галактического излучения. Солнечные вспышки там опаснее, чем на Земле, чья орбита находится дальше. Зато атмосфера "планеты багровых туч" в разы плотнее земной и лучше задерживает радиацию. Впрочем, шансов выжить на поверхности Венеры все равно нет, полагают ученые.

Жидкие океаны и биосфера, возможно, были на ранней Венере, но последующий парниковый эффект превратил ее в сухую стерильную пустыню. Маловероятно, что жизнь сохранилась под поверхностью планеты, в грунте. Единственное, где она может теплиться, — среди туч высоко в атмосфере. Скажем, бактерии Mesophilic Deinococcus radiodurans выживают даже при облучении в десять килогрей. А гипертермофильная архея Thermococcus gammatolerans размножается при 88 градусах и выдерживает дозу облучения в три килогрея.

Подземный океан Марса

Грибки порядка Chaetothyriales, найденные на камнях Университетской долины

Многие ученые полагают, что Марс и Земля три-четыре миллиарда лет назад были похожи и одинаково богаты водой. Американский геолог Тимоти Паркер разглядел на снимках "Викинга" зону контакта суши и моря вокруг Северной Пустоши (Ваститас Бореалис) — обширной низменности в районе Северного полюса планеты.

Судя по сохранившемуся рельефу, марсианский океан представлял собой периодически пополняемую влагой болотистую низменность. Подсчитано, что там могло скапливаться порядка 2,3×107 кубических километров воды. Треть ее испарилась, треть ушла на образование полярной ледяной шапки, и еще треть могла сохраниться в виде слоя льда под землей.

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В отличие от Земли, климат раннего Марса был холодным. Однако Красная планета могла быть колыбелью жизни, полагают ученые из NASA. Открытие в кратере Гейла отложений, похожих на те, что образуются в гейзерах, чрезвычайно вдохновило сторонников гипотезы панспермии, по которой жизнь на Землю занесли кометы.

Высыхание океанов и озер не означает исчезновение жизни. Известно, что некоторые ее формы способны добывать влагу из атмосферы или почвы. Кроме того, на Марсе еще пять миллионов лет назад были условия, пригодные для жизни. Тогда наклон орбиты планеты составлял 45 градусов — это означает, что полюса получали в два раза больше солнечного тепла, чем сейчас. Примерно столько же, сколько полярные регионы Земли.

Полярные шапки Марса теперь не тают, но пять миллионов лет назад они напоминали нынешнюю Антарктиду. Ближайший аналог южного полюса Марса — сухие мерзлые породы высокогорной Университетской долины на юге материка. Они похожи на те, что обнаружены аппаратом "Феникс" на Красной планете.

В мерзлоте Университетской долины, которая не тает даже летом, нашли микроорганизмы. Ученые выделили части ДНК нескольких штаммов бактерий, архей и низших грибов. Все они находились в состоянии покоя либо погибли. В лаборатории несколько видов удалось пробудить к жизни.

Ледяной океан на орбите Сатурна

Колонии цианобактерии Trichodesmium thiebautii окрашивают тропические воды в красный цвет.

Шестой по размеру спутник Сатурна, Энцелад, покрыт льдом толщиной в 40 километров. В 2011 году аппарат "Кассини" зафиксировал на южном полюсе Энцелада выброс воды, хлорида натрия, аммиака и диоксида углерода. Это заставило ученых предположить, что подо льдом скрывается соленый океан. Значит, спутник обладает внутренними источниками тепла. Согласно расчетам, температура воды в океане может быть 26 градусов Цельсия, хотя на поверхности — минус 170.

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Теплый соленый океан — подходящее место для жизни. От космического излучения защищает ледяной панцирь. Правда, он не пропускает солнечный свет, но это не критично, поскольку многие группы микробов живут в полной темноте. Например, органотрофы — бактерии, существующие за счет разложения органики, или хемотрофы, использующие энергию окислительно-восстановительных реакций.

Условия Энцелада близки к подледниковым озерам Антарктиды. Наиболее точным аналогом считают реликтовое озеро Восток под четырехкилометровым слоем льда. Однако живые организмы в нем пока не найдены.

Зато обнадеживает озеро Унтерзее. Ледник над ним никогда не тает и пропускает всего пять процентов света. Несмотря на это, там обнаружено высокое содержание метана микробного присуждения, а на дне выявлены мощные бактериальные маты и строматолиты.