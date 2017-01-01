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Мусорный остров в Тихом океане стал в разы больше

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Мусор покрывает 1,6 млн км.
Мусора в океане намного больше, чем предполагалось
Мусора в океане намного больше, чем предполагалось

В районе Большого тихоокеанского мусорного пятна собралось самое большое скопление пластика в мире. Обнаруженное в 1980-х, оно продолжает быстро расти и сегодня покрывает пространство площадью более 1,6 млн кв. км – в разы больше предыдущих оценок. Лорен Лебретон (Laurent Lebreton) и его коллеги из фонда Ocean Cleanup Foundation приводят новые цифры в статье, опубликованной журналом Scientific Reports.

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Заметим, что, вопреки расхожим представлениям, пятно не выглядит как «мусорный остров» и со стороны может казаться вполне безобидным. Большая часть пластика взвешена в воде, полупрозрачна, превратилась в триллионы мелких, почти незаметных частиц. Но вместе они – как показали работы, проведенные в океане на пространстве от Калифорнии до Гавайских островов, – дают огромную массу в 87 тыс. т, которая губит морские организмы.

В ходе исследования использовались 18 траулеров и даже съемка с борта военно-транспортного самолета C-130 Hercules. После сбора и сортировки проб их изучали в лаборатории. Эти данные легли в основу теоретической модели, которая и позволила по-новому взглянуть на впечатляющие масштабы мусорного пятна. Этот мусор в подавляющей своей части состоит из пластика, полиэтилена и полипропилена.

 

Инфографика
Инфографика

 

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По данным ученых, накопление микрочастиц пластика тихоокеанским мусорным пятном ускоряется экспоненциально начиная с 1970-х. Тогда содержание такого мусора здесь оценивалось в 400 г/км2, а в 2015 г. его было уже 1230 г/км2. И хотя порядка 75 процентов массы его приходится на крупные фрагменты размерами более 5 см, количество мелких частиц оценивается более чем в триллион.

Авторы сообщают, что около 46 процентов пластикового мусора приходится на старые рыбацкие сети, хотя им попадались фрагменты бутылок и контейнеров, упаковки и канатов, некоторые – с датами вплоть до 1977 г. Все это, взвешенное в воде на пространстве, в три раза превышающем территорию Франции, представляет собой очевидную и крупномасштабную угрозу морским экосистемам и всему океану.

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Теги: мусор, Тихий океан
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