В США упавший метеорит вызвал небольшое землетрясение
Метеорит упал недалеко от Детройта.
В штате Мичиган (США), вблизи Детройта зафиксировали падение метеорита, которое вызвало небольшое землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба Национальной метеорологической службы США.
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Специалисты подтвердили, что вспышка, которую наблюдали в небе жители Детройта и пригородных районов, была следствием падения метеоритного тела.
Данных о возможных пострадавших и разрушениях нет.
В Геологической службе США отметили, что падения метеорита вызвало небольшое землетрясение.
Метеорит возле Детройта
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Метеорит возле Детройта
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