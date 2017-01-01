В США упавший метеорит вызвал небольшое землетрясение

Метеорит упал недалеко от Детройта.

В штате Мичиган (США), вблизи Детройта зафиксировали падение метеорита, которое вызвало небольшое землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба Национальной метеорологической службы США.

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Специалисты подтвердили, что вспышка, которую наблюдали в небе жители Детройта и пригородных районов, была следствием падения метеоритного тела.

Данных о возможных пострадавших и разрушениях нет.

В Геологической службе США отметили, что падения метеорита вызвало небольшое землетрясение.

Метеорит возле Детройта 0:00 / 01:04