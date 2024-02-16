Цены на игры могут вырасти до 100 долл

Инфляция и сопутствующие ей факторы ведут игровую индустрию к такому прогнозу.

| Автор: Соколенко Виктория

Инсайдер Том Хендерсон считает, что к появлению нового поколения консолей, примерно в 2028 году, ценники самых дешевых вариантов игр могут вырасти до 100 долл (3780 грн).

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Подорожание не первое. К примеру, такой факт фиксировался с появлением PlayStation 5 и Xbox Series. Актуальная цена игр ААА составляет 70 долл/евро (2646/2852 грн), вместо 60. Все грядущие консоли должны выйти без дисководов, что сулит переходом на цифровые копии. Игры на дисках уйдут в прошлое.

Пересмотр ценников будет следствием повышения стоимости производства и маркетинга игр. Среди других тенденций, о которых размышляет инсайдер:

Мы увидим портативки под брендом PlayStation/Xbox.

Временный статус эксклюзива для игр и тематического контента для отдельных площадок станет более распространенной тенденцией.

Напомним, ранее мы писали о том, какие портативные консоли лучше для личного пользования и для подарка.

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