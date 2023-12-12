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В сеть слиты характеристики PlayStation 5 Pro
Инсайдер Том Хендерсон указывает, что игровые студии начали получать девкиты PS5 Pro. Это прототипы консолей, которые нужны разработчикам для корректировки игр наперед до выхода приставки, сообщает resetera.
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Утечка говорит о том, что PS5 Pro получит тот же самый процессор, что и база PS5. Но в текущем случае чип разогнан до максимальной тактовой частоты в 4,4 ГГц.
PS5 Pro также должна получить новую графику RDNA 3 с лучшей трассировкой лучей и оперативку GDDR6 объемом 16 Гб. Пропускная способность указана в 576 Гб/с. Продуктивность возрастет до 28,67 терафлопс.
Но главной особенностью PlayStation 5 Pro должен стать дополнительный чип - AMD XDNA 2. Он будет ответственный за нейросети и ИИ-вычисления. Sony может презентовать некоторые улучшения графики и плавности в играх, построенные на базе искусственного интеллекта.
Напомним, ранее мы писали о том, что блогер создал свою приставку PS5 Slim.
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