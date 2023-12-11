Выбираем: какие процессоры подойдут для игр

Подборка на любой бюджет.

| Автор: Соколенко Виктория

В TechSpot проанализировали рынок процессоров и отобрали перечень лучших моделей, которые продаются сегодня. Так, в последнее время в Intel сделали весомые шаги в бюджетном сегменте. В AMD занялись "оккупацией" профиля дорогих чипов, в то же время, у компании есть предложения для недорогого усовершенствования ПК.

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Что есть для выбора:

До 100 долл (3678 грн) – Intel Core i3-12100F или AMD Ryzen 5 5500.

100–200 долл (7356 грн) – AMD Ryzen 5 7600 или AMD Ryzen 7 5700X.

200–300 долл (11035 грн) – Intel Core i5-13600KF или AMD Ryzen 7 7700X.

300–400 долл (14713 грн) – AMD Ryzen 7 7800X3D или AMD Ryzen 9 7900X.

500 долл и выше (18392 грн) – AMD Ryzen 9 7950X3D.

Напомним, ранее мы писали о том, какая компьютерная сборка сейчас популярна среди пользователей Steam.

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