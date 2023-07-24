В Mortal Kombat 1 добавили героев из комиксов и сериалов: трейлер

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

| Автор: Соколенко Виктория

NetherRealm Studios выпустила несколько новых видео, посвященных Mortal Kombat 1. По заявлению разработчиков, эта часть файтинга переосмысляет культовых персонажей.

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В первом ролике показаны Ли Мей, Таня, Барака, Горо и Дарриус в виде камео. Фракция Умагди занимается охраной королевской семьи. Но из-за ее отсутствия умер Шао Кан в альтернативном временном отрезке. Вероятно, Таня является лидером фракции, а Ли Мей потеряла свою позицию.

Второе видео демонстрирует персонажей из Kombat Pack. В списке Хоумлендер, Омнимен и Миротворец из комиксов. Вместе с ними видны Ермак, Куан Чи и Такэда. Kombat Pack будет частью Mortal Kombat 1 Premium Edition. К слову, игроки смогут применять к Джонни Кейджу альтернативный облик - внешность Жан-Клода ван Дамма.

Напомним, ранее мы писали о том, что вышли браузерные "Герои меча и магии III".

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