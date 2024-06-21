Он вызвал фурор: готовится к выпуску гаджет для трансформации смартфонов

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| Автор: Соколенко Виктория

На краудфандинговом сайте Kickstarter появилась захватывающая новинка — устройство под названием SwitchLens. Этот гаджет, прикрепляемый к смартфону, превращает его в полноценную камеру.

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Хотя современные смартфоны могут делать высококачественные снимки, они по-прежнему уступают полноценным камерам формата микро 4:3. Создатели SwitchLens убеждают, что их изобретение сможет преодолеть этот разрыв между мобильной и профессиональной фотографией.

В отличие от аналогичных продуктов, которые обещают превратить любой смартфон в камеру профессионального уровня, SwitchLens выделяется более мощными объективами M43 и сенсором Sony Type 1 диаметром 1 дюйм. Благодаря этим характеристикам, устройство способно создавать снимки с разрешением 5592 x 3710 пикселей в форматах RAW или JPG, а также снимать видео в разрешении 4K при частоте кадров до 60 кадров в секунду.

Со смартфоном соединение устанавливается через Wi-Fi благодаря фирменному приложению. Экран позволяет вести настройку и кадрирование.

Пользователи могут регулировать настройки ISO в диапазоне от 100 до 12 800, выбирать выдержку от 10 секунд до 1/8000 секунды и настраивать баланс белого в диапазоне от 2600K до 8600K. Полученные изображения можно сохранять на SD-карте емкостью до 1,5 Тб, на смартфоне или на обоих устройствах одновременно.

Идея стартапа была принята с энтузиазмом – проект собрал более 150 000 долл на Kickstarter всего за несколько дней, несмотря на то, что авторы запрашивали всего 10000. Сейчас устройство доступно за минимальную цену в 199 долл, однако после завершения краудфандинговой кампании цена вырастет до 329. Доставка покупателям запланирована на ноябрь.

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