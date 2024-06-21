Они потеряли актуальность: какие смартфоны не получат Android 15

Обновление разошлют только на Pixel 6, Pixel 7 и Pixel 8.

| Автор: Соколенко Виктория

Ожидается, что Android 15 принесет множество захватывающих нововведений, включая внедрение спутниковой связи. Тем не менее, будущая операционная система не будет доступна на большинстве смартфонов Google Pixel.

Читайте также: Android 15: смартфоны дольше будут жить от батареи

На устаревших вариантах ОС останутся:

Pixel 5

Pixel 5a 5G

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 3

Pixel 3XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Более старые Pixel

Напомним, ранее мы давали огромный список смартфонов, которые получат Android 15.

Читайте также: Перейти со старого смартфона на новый станет проще

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.