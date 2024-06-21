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Они потеряли актуальность: какие смартфоны не получат Android 15
Обновление разошлют только на Pixel 6, Pixel 7 и Pixel 8.
Ожидается, что Android 15 принесет множество захватывающих нововведений, включая внедрение спутниковой связи. Тем не менее, будущая операционная система не будет доступна на большинстве смартфонов Google Pixel.
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На устаревших вариантах ОС останутся:
- Pixel 5
- Pixel 5a 5G
- Pixel 4
- Pixel 4 XL
- Pixel 4a
- Pixel 4a 5G
- Pixel 3
- Pixel 3XL
- Pixel 3a
- Pixel 3a XL
- Более старые Pixel
Напомним, ранее мы давали огромный список смартфонов, которые получат Android 15.
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