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Они потеряли актуальность: какие смартфоны не получат Android 15

Обновление разошлют только на Pixel 6, Pixel 7 и Pixel 8.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Они потеряли актуальность: какие смартфоны не получат Android 15
Pixel 4 / Getty Images

Ожидается, что Android 15 принесет множество захватывающих нововведений, включая внедрение спутниковой связи. Тем не менее, будущая операционная система не будет доступна на большинстве смартфонов Google Pixel.

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На устаревших вариантах ОС останутся:

  • Pixel 5
  • Pixel 5a 5G
  • Pixel 4
  • Pixel 4 XL
  • Pixel 4a
  • Pixel 4a 5G
  • Pixel 3
  • Pixel 3XL
  • Pixel 3a
  • Pixel 3a XL
  • Более старые Pixel

Напомним, ранее мы давали огромный список смартфонов, которые получат Android 15. 

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