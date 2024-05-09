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Перейти со старого смартфона на новый станет проще

Предполагается, что обновленная утилита восстановления будет работать гораздо более надежно. Например, она не будет изменять настройки телефона, установленные пользователем вручную перед переносом данных.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Перейти со старого смартфона на новый станет проще
Иллюстративное изображение / Getty Images

Google разрабатывает улучшенную версию утилиты, которая позволяет переносить все данные с одного Android-смартфона на другой. Обновление планируется выпустить с релизом ОС Android 15, который ожидается в этом году. Об этом сообщает androidauthority. 

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На данный момент существуют несколько способов переноса данных между смартфонами. Первый позволяет перенести все фотографии, видео и приложения, если оба устройства подключены к одной Wi-Fi-сети или соединены кабелем. Второй осуществляется через резервную копию в Google Drive. В обновленной версии утилиты пользователи смогут одновременно передавать данные через проводное и беспроводное соединения. Эта функция называется "MultiTransportD2dTransport". Часть данных будет передаваться через один канал, а другая часть - через другой. Теоретически, это ускорит процесс переноса в 1,5-2 раза.

Google также разрабатывает функцию "Восстановить в любое время", которая позволит переносить данные с одного девайса на другой даже после активации нового. В настоящее время перенос возможен только при первоначальной настройке Android.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Android позволят искать информацию о неизвестных телефонных номерах благодаря нажатию только одной кнопки. 

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