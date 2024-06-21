Фанаты разочаруются: чем "удивит" Samsung Galaxy S25

Samsung анонсирует новую флагманскую серию в январе 2025 года, а до этого времени корейская компания намерена выпустить Galaxy S24 FE.

| Автор: Соколенко Виктория

Несмотря на недавний выпуск серии Samsung Galaxy S24, в интернете уже активно обсуждают флагманы следующего поколения — Galaxy S25. Согласно ранним утечкам, Samsung планирует значительно улучшить камеру в модели Ultra, в то время как младшие представители линейки не получат аналогичного обновления.

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Samsung Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus сохранят прежние камеры как на лицевой, так и на тыльной стороне. Основной датчик задней камеры останется на уровне 50 Мп, аналогично Galaxy S22. Фронтальная камера также не изменится и оставит разрешение 12 Мп.

Кроме прежних камер, базовые Galaxy S25 будут оснащены аккумулятором емкостью 4000 мАч, как и у Galaxy S24, поэтому значительного увеличения времени автономной работы в новом поколении ожидать не стоит. Интересно, что конкуренты из OnePlus недавно заявили, что батарея на 6100 мАч станет новым стандартом для их смартфонов. Для сравнения.

Напомним, ранее мы писали о том, что раскрыты характеристики камер Samsung Galaxy S25 Ultra.

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