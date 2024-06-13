Украина создает свои бомбы: какими они должны быть

Украина сосредоточится на стратегических военных объектах РФ. Для ударов по ним не нужны тысячи бомб.

| Автор: Соколенко Виктория

Хоть Украина получает львиную долю помощи от иностранных партнеров, многое стал делать и наш военно-промышленный комплекс. Стоит потребность в разработке украинских крылатых авиационных бомб. Об этом сообщает Украинская правда.

Читайте также: F-16 и Mirage 2000 для Украины: пилоты США объяснили разницу

Авиационный эксперт Константин Криволап отмечает, что недостаточный темп передачи умных бомб от Запада и ограничение по количеству подтолкнули на поиск альтернативы.

"У нас есть те же ФАБы (фугасные авиабомбы), что и у россиян, оставленные еще с советских времен. Прошло 30 лет, надо тщательно посмотреть, что еще можно использовать, в каких кондициях бомбы. Отработать элементы, которые еще можно применять", - объясняет Криволап.

Длительная работа с украинскими модулями КАБов связана с подбором инженерами формы крыльев, настройкой системы наведения, блока противодействия РЭБ. Еще важно решить задачу с пресечением сбоев в модулях управления и фиксации боеприпаса на самолете. Не стоит опускать момент с носителями, которые получат украинские бомбы. Учитывая появление F-16 или французских Mirage-2000.

"Если будет высокая точность, то нам не надо 3000 КАБов, которые летят куда попало. Нам не нужен огневой вал, к которому прибегает Россия. Чем точнее оружие, тем меньше нужно взрывчатки для поражения цели", - говорит Криволап.

Напомним, ранее мы писали о том, что обновленные ракеты Х-101 оккупантов опасны даже после сбития.

Читайте также: Операция "камни с неба": в ВСУ рассказали, как Storm Shadow i Scalp взрывают оккупантов

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.