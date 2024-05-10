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Смартфоны с лучшей камерой: в списке новый лидер
Специалисты из DxOMark протестировали камеру Huawei Pura 70 Ultra и пришли к выводу, что теперь эта модель заслуживает звание лучшего камерофона в мире. Она получила целых 163 балла, превзойдя предыдущего лидера, Honor Magic6 Pro, на 5 баллов.
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В целом, тройка лидеров в области выглядит так:
- Huawei Pura 70 Ultra - 163 балла.
- Honor Magic6 Pro - 158 баллов.
- Huawei Mate 60 Pro+ и Oppo Find X7 Ultra - 157 баллов.
Эксперты отметили камеры Huawei Pura 70 Ultra за исключительное качество фотосъемки, отличную работу в любых условиях освещения, точное воспроизведение цветов, превосходную макросъемку и естественный эффект размытия на портретах.
Напомним, ранее мы писали о том, что Huawei Pura 70 могли "раздевать" людей на фото.
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