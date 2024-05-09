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В России бомбы падают на головы: ВСУ прокомментировали это
Авиация оккупантов сбрасывает бомбы на головы самих россиян. Это может произойти из-за неисправностей и халатности экипажа, а также наземного персонала. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.
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В частности, речь идет еще о дефектах и поломках в самом борте из-за его изношенности.
"В том числе, это может быть непосредственно во время захода на удар. Когда разгоняется самолет и сбрасывает этот КАБ, он может в какой-то момент отсоединиться", - говорит Евлаш.
Случаи сброса бомб не единичны.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Воздушных силах ВСУ рассказали о первом боевом полете F-16 в Украине.
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