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Партизаны достали секретную информацию о ракетах X-32 РФ
Партизаны движения "АТЭШ" получили доступ к секретным документам по ракете Х-32 России. В них говорится, что страна-террористка в текущем году собирается изготовить 224 единицы данного вооружения.
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Агент "АТЭШа" проник в Дубненский машиностроительный завод. Оккупанты выбиваются из графика.
"Мы узнали о планах производства и реальных возможностях предприятия. Завод не выполнил план производства на 2022 год. Директор департамента оборонно-промышленного комплекса России Перегудов требует от директора предприятия увеличить объемы производства указанного типа ракет", — говорится в сообщении.
Справка bigmir.net
Х-32 – ракета класса воздух-поверхность. Ее в РФ приняли на вооружение в 2016 году. Ее носителем является самолет Ту-22М3М. Согласно данным из открытых источников, скорость полета ракеты составляет 4000—5400 км/ч или 1,1—1,5 км/с. Задекларированная дальность пуска – 600 – 1000 км. Высота полета записана, как 40 км.
Х-32 сделана в корпусе Х-22, но с другим двигателем. Однако, у них одинаковые геометрические параметры. За счет уменьшенной боевой части увеличен объем баков.
Напомним, ранее мы писали о том, что в России хотят модернизировать боеприпасы.
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