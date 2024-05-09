Sony 15 мая проведет большую презентацию: что увидим

По нашему времени показ будет в 10:00.

| Автор: Соколенко Виктория

Компания Sony наметила на 15 мая презентацию новинок. Нам покажут 2 смартфона.

По информации из утечек, Xperia 1 VI будет оснащен LTPO OLED-панелью, поддерживающей HDR и частоту обновления от 1 до 120 Гц. Этот флагманский смартфон должен работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и иметь аккумулятор емкостью 5000 мАч.

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Относительно Xperia 10 VI, новинка появится на рынке в трех цветах. Устройство будет иметь пластиковый корпус, двойную основную камеру, разъем 3,5 мм и экран без вырезов и отверстий.

Напомним, ранее мы писали о том, что вышли новые iPad Air и iPad Pro.

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